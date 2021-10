L’auteur de Sex and the City affirme que l’émission télévisée n’était « pas très féministe »

Candace Bushnell partage ce qu’elle pense vraiment de l’émission télévisée Sex and the City.

L’auteur, qui a écrit le livre Sex and the City, a donné son point de vue sur l’adaptation de HBO lors d’une récente interview avec le New York Post.

« Je ne regarde pas l’émission de télévision comme les autres la regardent », a-t-elle expliqué. « Je n’analyse pas tout. C’est un super spectacle, c’est vraiment drôle. Mais il y a des fans qui… c’est comme si ce spectacle les guide vraiment. »

Trouver leur propre Mr. Big, a-t-elle poursuivi, ne devrait pas être l’objectif principal des téléspectateurs. « La réalité est que trouver un homme n’est peut-être pas votre meilleur choix économique à long terme », a ajouté Bushnell. « Les hommes peuvent être très dangereux pour les femmes de différentes manières. Nous n’en parlons jamais, mais c’est une chose à laquelle les femmes doivent penser : vous pouvez faire beaucoup moins… quand vous devez compter sur un homme. L’émission de télévision et le message n’était pas très féministe à la fin. Mais c’est de la télé. C’est du divertissement. C’est pourquoi les gens ne devraient pas baser leur vie sur une émission de télévision. «