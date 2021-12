L’auteur du ‘1619 Project’, Nikole Hannah-Jones, dit que les haineux devraient le lire en premier

Lire du contenu vidéo

« Le projet 1619 » est célébré, débattu et, pour certains, détesté … et c’est en partie pourquoi son créateur a écrit quelques suites, en quelque sorte – des œuvres qu’elle exhorte ses critiques les plus fervents à simplement lire avant de le déchirer.

Nikole Hannah Jones, qui a développé « 1619 » pour le NYT, a transformé son travail journalistique de longue date d’une série de magazines en une collection de livres … et elle est venue sur « TMZ Live » pour disséquer pourquoi elle pense que le concept à lui seul en énerve autant, surtout à droite.

Si vous n’êtes pas familier, « 1619 » théorise que la fondation de notre nation remonte à cette année – au lieu de 1776 – lorsque les esclaves africains ont été amenés ici pour la première fois, et explique comment le commerce des esclaves a continué d’avoir un impact sur la politique et l’économie américaines pendant des siècles.

Maintenant, revenons à la question initiale… qu’est-ce qui rend les gens si fâchés que cela les influence à l’intérieur des isoloirs ???

Ce type dit que la théorie critique de la race est la question la plus importante des élections en Virginie. Il dit également qu’il n’a aucune idée de ce qu’est la théorie critique de la race. pic.twitter.com/lBrGy4lRBG – Les bons menteurs (@TheGoodLiars) 1er novembre 2021 @TheGoodLiars

Aux yeux de NHJ, leur fureur se résume à peu près à la propagande, et souvent à l’ignorance… de la même manière que la théorie critique de la race est souvent confondue ou mal interprétée par des personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’elle est vraiment. Quelque chose qui a été exposé lors de la course au poste de gouverneur de Virginie cette année.

Nikole dit que les critiques les plus virulents du projet 1619 ne l’ont souvent même pas lu – ils ne comprennent donc pas ce contre quoi ils se disputent. Mais, s’ils absorbaient simplement le matériel, ils apprendraient probablement quelque chose de précieux… même s’ils s’éloignaient toujours en désaccord, un résultat qu’elle dit qu’elle accepterait, sachant qu’il était au moins envisagé.

Ses derniers livres, « The 1619 Project: A New Origin Story » et « The 1619 Project: Born on the Water » figurent déjà sur la liste des best-sellers du NYT.

En fin de compte… Nikole veut juste que les gens donnent une chance à son travail… déclenchent une conversation, puis laissent tomber les jetons où ils peuvent.