L’auteur du projet 1619 obsédé par la race obtient un mandat à l’UNC ⋆ 10z viral

Le monde était un endroit bien meilleur lorsque Nikole Hannah-Jones, le créateur du projet 1619, n’a pas reçu de crédit de rue institutionnel. Mais les bonnes choses ne durent jamais.

Non seulement Nikole Hannah-Jones a remporté un Pulitzer pour sa réinterprétation critique de la théorie raciale douteuse, conflictuelle et franchement maligne de l’histoire américaine, mais elle a été nommée dans une véritable université de renom. L’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill lui a en fait accordé son mandat le 30 juin, après avoir été refusée à la suite de plaintes de groupes conservateurs. A l’école de journalisme. Vraiment.

Ben ouais. C’est une parodie qu’un journaliste avec une attitude aussi malhonnête et rancunière envers l’histoire américaine obtienne une profession intellectuelle de haut niveau. Les conservateurs avaient raison de se plaindre, et maintenant que Hannah-Jones a été titularisée, les normes d’enseignement supérieur de notre pays ont subi une autre perte nette majeure.

Le drame entourant le mandat de la créatrice du projet 1619 a commencé lorsqu’elle a été sélectionnée pour la première fois par l’école pour être «la chaire Knight en journalisme racial et d’investigation» en mai. C’est un poste qui s’accompagne généralement d’une permanence. Cependant, comme l’a rapporté The Hill, le journal assiégé et controversé est passé par un “processus étendu d’approbation de mandat” et a finalement obtenu un poste non permanent.

Bien sûr, le panel qui a pris la décision n’a pas expliqué pourquoi ils avaient refusé le mandat d’Hannah-Jones dans un poste qui l’accompagne habituellement, mais la décision a probablement été influencée par les principaux groupes conservateurs de Caroline du Nord qui se sont plaints du potentiel concert pépère du journal .

The Hill a écrit: “Ces groupes ont spécifiquement appelé son rôle dans The 1619 Project, qui examine le rôle joué par l’esclavage dans la fondation des États-Unis.” Eh bien, c’est gentil de la part de The Hill, même si nous aimerions changer le mot “examine” en “obsédé par”, car comme nous le savons tous, le projet 1619 affirme que la fondation américaine reposait complètement sur l’esclavage, et non sur les principes de l’ordre liberté que nous avons tous appris depuis l’enfance.

Quoi qu’il en soit, l’UNC est revenu sur sa décision à la fin du mois de juin, le conseil d’administration de l’école votant “mercredi pour approuver la titularisation”. Selon le média, l’équipe juridique d’Hannah-Jones a insisté sur le fait que l’auteur n’accepterait pas le poste à moins qu’elle n’obtienne le mandat.

Hannah-Jones a semblé justifiée par la décision, déversant quelques BS sur les journalistes de couleur qui obtiennent enfin leur journée dans le monde universitaire. Elle a déclaré : « Le résultat d’aujourd’hui et les actions du mois dernier ne concernent pas que moi. Ce combat vise à garantir la liberté journalistique et académique des écrivains, chercheurs, enseignants et étudiants noirs. »

Madame, ce n’est pas de la liberté si vous faites la promotion d’un faux récit. Cela nous rend tous moins libres, surtout si cela est pris au sérieux par le public. Le fait que l’UNC élève un journaliste militant comme Nikole Hannah-Jones à un poste permanent prouve que l’enseignement supérieur est une blague.