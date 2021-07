L’auteur Earl Ofari Hutchinson présente une attaque dévastatrice contre des opposants à la théorie critique de la race ⋆ .

*LOS ANGELES – Dans L’assaut contre la théorie critique de la race, analyste politique Comte Ofari Hutchinson explique pourquoi le CRT est devenu le nouveau paratonnerre de la division raciale et de la controverse.

Hutchinson évalue les arguments pour et contre l’enseignement de la CRT Il présente l’histoire brève mais tourmentée de la politique de division raciale dont le débat sur la CRT n’est que le dernier affleurement. The Assault on Critical Race Theory jette un regard sombre mais pénétrant sur les raisons pour lesquelles la race continuera d’être le plus grand sujet de discorde du pays.

Hutchinson note « Il n’y a rien de nouveau dans le terme théorie critique de la race. Le terme remonte à près de quatre décennies. Ensuite, une poignée d’érudits et d’écrivains noirs ont proposé le terme pour nommer ce qui, pendant des décennies, avait simplement été appelé la lutte contre le racisme. La réaction au début était, eh bien vraiment, aucune réaction. Cela semblait un terme déroutant, surchargé et très académique qui était sujet à à peu près n’importe quel sens et interprétation. La prise de possession de la Maison Blanche par Trump en 2016 a changé la donne. Il a publiquement demandé un cessez et s’abstenir à tout district scolaire et/ou enseignant qui oserait bourrer les élèves de ce qu’il qualifiait d'”endoctrinement de gauche”. En clair, il voulait dire toute mention de l’histoire pernicieuse des préjugés raciaux en Amérique. »

Hutchinson prend également grand soin d’aller sous la surface de l’assaut contre la théorie critique de la race et de présenter les arguments avancés par ses opposants. Il observe : « On prétend que les partisans de la CRT ne font aucune distinction entre et parmi les Blancs et la société. C’est tous les blancs et la société entièrement américaine est et est raciste. “

Comte Ofari Hutchinson

Hutchinson voit finalement un objectif cynique, mais soigneusement calibré derrière l’attaque flétrie du CRT. En fait, dit-il, il y a deux objectifs : « L’assaut contre le CRT a deux objectifs clairs. L’une consiste à maintenir le pouvoir conservateur des hommes blancs et à privilégier par son porte-parole le GOP. L’autre est de faire honte et de faire taire les voix qui cherchent à présenter une victimisation honnête, confrontée au passé et au présent de l’Amérique contre les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques, les Indiens d’Amérique, les pauvres et les dépossédés. L’assaut contre la théorie critique de la race était pratique et taillé sur mesure pour atteindre ces objectifs. »

Que l’on soit pour ou contre l’enseignement de la théorie critique de la race, dans The Assault on Critical Race Theory, Hutchinson présente un cas dévastateur expliquant pourquoi ce sera un autre point d’éclair dans le débat féroce sur la race et le racisme dans la société américaine. C’est vraiment un ebook qui tombe à pic : https://www.amazon.com/dp/B09B5L51J6

