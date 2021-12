L’auteur et entrepreneur à succès Brian Carruthers partage son point de vue sur la force mentale en affaires

Brian Carruthers, l’un des formateurs et auteurs les plus renommés de l’industrie du marketing de réseau, est connu pour son courage et sa ténacité. Sa mentalité la tête baissée l’a amené à gagner des millions de dollars et à établir de nouvelles normes pour sa communauté d’adeptes et d’associés commerciaux. Je l’ai interviewé en exclusivité et il nous a fourni 5 conseils aux entrepreneurs pour augmenter leur niveau de force mentale :

Quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous essayez d’accomplir quelque chose ?

« Définir votre prochain objectif qui est juste devant vous. Cela signifie généralement soit créer une nouvelle vente, soit faire venir une nouvelle recrue dans votre organisation. Sachez exactement quelle est votre cible et sachez exactement comment atteindre cette cible. C’est la première chose qui me vient à l’esprit. Il suffit de rester simple et de garder le fil de ses pensées précisément dans la bonne direction. »

Qu’est-ce qui vous a aidé à garder la tête froide tout en donnant l’image d’un dur et d’un fonceur ?

« Honnêtement, j’ai toujours gardé mes objectifs juste devant moi. Je ne pense pas qu’il s’agisse de garder les pieds sur terre ou de dépeindre une image de ténacité. Je pense qu’il faut juste garder les choses simples. Allez vers votre prochain objectif qui est devant vous. N’agissez pas comme si vous étiez meilleur que n’importe qui d’autre, mais en même temps, ne laissez pas l’opinion de quelqu’un d’autre vous déprimer. En fin de compte, votre vision de vous-même est ce que vous garderez le plus près de vous.

Lorsqu’il s’agit de définir vos objectifs, quel est votre processus ?

«Je pense qu’il est assez difficile d’atteindre un objectif qui n’est pas bien défini et qui n’est pas pertinent par rapport à ce que vous faites réellement. Par exemple, si vous êtes un nageur, fixer un objectif de développé couché de 300 livres n’est probablement pas très corrélé au fait que vous soyez un meilleur nageur. Donc, en affaires, assurez-vous simplement que votre objectif est en alignement direct avec votre résultat final. Si je veux gagner un million de dollars, je détermine la taille de mon organisation et le nombre de ventes qui doivent être générées par cette organisation pour atteindre cet objectif de revenu. Lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs pour votre entreprise, essayez de vous en tenir à un objectif facile à calculer.

Quelle est la chose la plus importante dans votre routine pour votre entreprise ?

« Prioriser mes priorités. Il y a tellement d’argent dans le monde qu’ils en impriment de plus en plus quotidiennement. Mais il n’y a plus de temps. Vous ne pouvez pas simplement imprimer du temps pour vous-même. Je m’assure donc d’investir mon temps plutôt que de le dépenser.

Quelle est la chose la plus difficile à faire pour les entrepreneurs pour passer au niveau supérieur ?

«Croyez-le ou non, c’est vous tenir responsable. Lorsque vous êtes travailleur indépendant et que personne ne vous dit quoi faire, la responsabilité viendra avec cette liberté. La plupart des entrepreneurs qui ne réussissent pas sont notoirement mauvais pour se tenir responsables de leurs tâches quotidiennes. Cela les rend indisciplinés, et c’est à ce moment-là qu’il est le plus facile d’être vaincu dans votre entreprise.

Vous pouvez suivre Brian sur son compte Instagram @realbriancarruthers.