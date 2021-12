L’auteur Eve Babitz, qui a capturé et incarné la culture de Los Angeles, décède à 78 ans

Eve Babitz, l’auteur connue pour ses chroniques hédonistes de Los Angeles tirées en grande partie de sa propre vie, est décédée vendredi à 78 ans.

Selon sa sœur, Mirandi Babitz, la cause du décès était des complications de la maladie de Huntington. Babitz, qui, après avoir vécu de nombreuses années à West Hollywood, avait récemment séjourné dans une résidence-services de Westwood, est décédé au centre médical de l’UCLA.

Les livres de Babitz oscillaient entre fiction et non-fiction, mais tout cela était enraciné dans ses propres expériences. Ses livres comprenaient « Eve’s Hollywood », « Slow Days, Fast Company », « Sex and Rage », « Black Swans » et la collection « I Used to Be Charming », publiée en 2019.

Son écriture décrivait un monde de glamour décadent avec des détails affinés mais aussi un sentiment de joie à cœur ouvert, souvent partagé avec la candeur insipide d’un ami proche au plus profond d’un déjeuner détrempé en fin d’après-midi. Les détails démesurés de la propre vie de Babitz – parmi ses anciens amants connus figurent Jim Morrison, Ed Ruscha, Harrison Ford et Steve Martin – ont parfois menacé de détourner l’attention de son travail.

L’essai titre de la dernière collection couvre un accident qui a failli lui coûter la vie en 1997 : Babitz a été grièvement brûlée lorsqu’un cigare qu’elle fumait en conduisant a mis le feu à sa jupe. (« Avant, j’étais charmante », a-t-elle dit à un soignant à propos de son apparence alors qu’elle guérissait.)

Par la suite, elle s’est largement retirée de la vie publique. Autrefois une présence omniprésente qui imprégnait les mondes de l’art, de la littérature et de la musique rock de Los Angeles, elle est tombée dans une relative obscurité jusqu’à ce qu’au cours des dernières années, une nouvelle génération ravive sa réputation et son héritage. C’est en partie grâce au travail d’une biographe, Lili Anolik, qui a publié « Hollywood’s Eve: Eve Babitz and the Secret History of LA » en 2019.

« Elle pouvait être difficile, elle pouvait être perverse, mais elle était toujours un délice », a déclaré Anolik. «Je ne l’ai connue que lorsque sa santé se dégradait, et elle avait peut-être perdu une bille ou deux, et elle était toujours d’un charme presque indécent : un rire facile, adorait manger et, si vous la faisiez parler du passé, racontait au meilleures histoires. Sa connaissance de bravoure était intacte jusqu’à la fin.

« Je pense que cela signifiait beaucoup pour elle », a déclaré Mirandi Babitz à propos du retour littéraire tardif de sa sœur. «Elle était très heureuse que toutes ces choses se soient produites. Je pense qu’elle a dit à quelques reprises que c’était un peu difficile dans les 70 ans d’avoir toute cette attention, mais elle en était très heureuse, que les gens aient vraiment son travail.

Même en écrivant sur des incidents graves, y compris l’accident qui a changé sa vie, Babitz n’a jamais perdu son esprit vif mais curieusement dynamique. « Mes amis me tueraient si je mourais », se souvient-elle du moment où un ambulancier est arrivé.

« Elle savait ce qu’elle faisait », a déclaré l’auteur Matthew Specktor, qui a écrit une introduction à la réédition 2016 de « Slow Days, Fast Company ». « Elle comprenait ce qu’elle écrivait et la façon dont elle écrivait n’était pas du tout frivole. Mais elle a su garder une certaine légèreté d’esprit ou de ton qui n’annule pas le sérieux de l’œuvre.

Babitz est née à Los Angeles le 13 mai 1943. Son père, Sol Babitz, était violoniste du 20th Century Fox Orchestra et sa mère, Mae, était artiste. Son parrain était le compositeur Igor Stravinsky, et sa jeune vie était entourée d’amis bohèmes de ses parents. Elle a fréquenté le lycée d’Hollywood.

En 1963, Babitz pose nue en jouant aux échecs face à l’artiste Marcel Duchamp dans une photographie de Julian Wasser qui va acquérir une notoriété internationale. Babitz écrira plus tard en détail sur la rencontre dans une pièce collectée dans « I Used to Be Charming ».

Après un certain temps à concevoir des couvertures d’albums pour Atlantic Records, y compris des sorties de Buffalo Springfield, The Byrds et Linda Ronstadt, elle s’est tournée vers son écriture. Son premier livre, « Eve’s Hollywood », a été publié en 1974.

Eve Babitz a été photographiée à Hollywood en 1997, peu de temps avant un accident quasi mortel dévastateur.

(Paul Harris/.)

Babitz a souvent été comparé à Joan Didion, qui a également canalisé l’esprit de Los Angeles dans des essais, bien que dans le style ou l’affect, ils soient presque opposés. Parmi les dédicaces tumultueuses et absurdement longues dans « Eve’s Hollywood » – qui comprenaient également les œufs bénédictins au Beverly Wilshire et les tampons de sable à Musso et Frank – Babitz a mentionné Didion et son mari, John Gregory Dunne, en remerciant « le Didion-Dunnes de devoir être ce que je ne suis pas.

« Eve était parfaitement en phase avec les années 1970 ultra-décadentes et ultra-débauche, qui se trouve être la décennie dans laquelle elle faisait son meilleur travail, et pourtant elle a été plus ou moins ignorée », a déclaré Anolik. « Joan Didion, quant à elle, est devenue une superstar avec » Slouching Towards Bethlehem « de 1967, un recueil d’essais sombres et anxieux, écrit à l’apogée de l’ère super-groovy et enfant-fleur. Ainsi, le succès de Didion – ou du moins le moment du succès de Didion – est aussi contre-intuitif que le moment de la vogue tardive d’Eve.

« Eve n’est devenue vraiment célèbre qu’au cours des six ou sept dernières années, au cours d’une période qui pourrait être décrite comme puritaine ou néo-victorienne, certainement pas comme amusante, ce qu’elle et ses livres ont toujours été », a déclaré Anolik. « Ma théorie personnelle est qu’il y a une humeur dominante pour le moment ; mais ensuite il y a une humeur sous cette humeur, et quand vous puisez dans l’ambiance sous-jacente, vous avez vraiment quelque chose. Si Didion était notre surmoi secret à l’époque, Eve est notre identifiant secret maintenant.

Au fil du temps, le travail de Babitz était en grande partie épuisé. Après la publication d’une pièce d’Anolik dans Vanity Fair en 2014, suivie de rééditions de ses anciens livres, le renouveau a commencé à décoller, avec une nouvelle génération découvrant l’œuvre, le personnage et le survivant qui se cache derrière. La qualité sans vergogne de l’écriture de Babitz, son énergie et son honnêteté sans fard, présageaient l’ère de l’essai personnel en ligne – peut-être une autre raison de sa redécouverte.

« C’est une écrivaine extrêmement littéraire qui porte cela très facilement et c’est attrayant, c’est en quelque sorte un bon modèle pour tout le monde », a déclaré Specktor. «Et bien sûr, le fait qu’elle ait fait une telle figure, qui ne voudrait pas être ça à un certain niveau, qui ne voudrait pas vivre de cette façon? Elle s’est amusée et n’avait pas honte à la fois de s’amuser et de l’interroger en tant que sujet littéraire.

Elle apportait son écriture et disait : « Qui va me tuer si j’écris ça ?

Mirandi Babitz sur sa sœur, l’auteur Eve Babitz

Brouillant les frontières entre les essais et la fiction, les mémoires et la narration, Babitz a fait de sa vie son art et de son art sa vie d’une manière qui aurait pu être plus facile à envier de loin que pour ceux qui sont pris dans son orbite.

« Elle m’apportait ses livres avant de les publier », se souvient Mirandi Babitz. « Elle apportait son écriture et disait : ‘Qui va me tuer si j’écris ça ?’

« Et bien sûr, parfois, je me fâchais contre elle et je lui donnais des avertissements », a-t-elle ajouté, « mais je savais qu’elle allait le faire de toute façon. Parce qu’elle l’avait écrit et c’était toujours bon, c’était toujours vrai et intéressant. Alors pourquoi pas? »