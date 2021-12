L’auteur George RR Martin termine un article de blog sur Elden Ring

Photo : Amanda Edwards (.)

Ayant commencé son travail sur Elden Ring de From Software il y a des années, vers 2017-18, l’auteur de A Song Of Ice And Fire, George RR Martin, a maintenant terminé ce qui pourrait être son dernier écrit sur le jeu, en publiant un article sur son blog personnel.

Intitulé Long Long Ago…, le billet de blog compte deux paragraphes entiers, laissant entendre que Martin, réputé pour avoir commencé des écrits épiques qu’il ne peut pas terminer, a peut-être appris à régner un peu sur ses ambitions afin de voir quelque chose achevé et publié.

Voici le post, dans lequel il laisse tomber à la fois Railroad Tycoon et les mentions originales de Master of Orion, qui régissent:

Il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et son incroyable équipe de concepteurs de jeux, les créateurs de la série de jeux vidéo DARK SOULS, ont contacté le Japon pour me demander de les aider à créer la trame de fond et l’histoire d’un nouveau jeu sur lequel ils travaillaient. Maintenant, les jeux vidéo ne sont pas vraiment mon truc – oh, j’en ai joué quelques-uns à la nuit des temps, principalement des jeux de stratégie comme RAILROAD TYCOON, ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS et MASTER OF ORION – mais cette offre était trop excitante pour être refusée. Miyazaki et son équipe de FromSoftware faisaient des trucs révolutionnaires avec un art magnifique, et ce qu’ils voulaient de moi, c’était juste un peu de construction du monde : un monde profond, sombre et résonnant pour servir de base au jeu qu’ils prévoyaient de créer. Et il se trouve que j’aime créer des mondes et écrire une histoire imaginaire.

Alors j’ai fait ma part et je l’ai transmis à mes nouveaux amis au Japon, et ils l’ont pris à partir de là. Et les années passèrent. Les jeux vidéo sont aussi gros que les films de nos jours (plus gros, en fait)… et prennent autant de temps à créer.

Mais le jour d’ELDEN RING est enfin proche.

Et je dois dire que ça a l’air incroyable.