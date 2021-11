L’auteur présumé d’avoir tué des chiens avec des appâts à épingles à Ourense a été libéré

08/11/2021 à 16h11 CET

Le juge a mis liberté sans mesures, faisant l’objet d’une enquête pour délit de maltraitance animale, au détenu ce samedi pour être le présumé responsable de essayer de tuer des chiens avec des appâts avec des épingles Ourense. MA, 45 ans et chauffeur de bus, a passé ce dimanche à la disposition du tribunal d’instruction numéro 3 et a fait usage de son droit de ne pas témoigner. Après avoir décrété sa liberté, le tribunal a été retenu à 2.

Matériel saisi sur l’accusé. |

L’homme a été arrêté par une opération conjointe de Seprona, la police nationale d’Ourense et la police locale en tant que principal accusé de les tentatives de meurtre d’animaux qui ont été faites pendant des années dans la ville d’Ourense et que cela a coûté la vie à au moins deux chiens.

Officiers de police ils l’ont arrêté « en flagrant délit » quand il avait l’intention de laisser plus d’appâts avec des épingles dans la région d’O Vinteún. Des sources policières soulignent qu’« il n’aimait pas du tout les chiens & rdquor ;. Cette haine des chiens, qui était évidente dans les réseaux sociaux et n’était pas cachée, était l’une des raisons pour lesquelles l’enquête s’est concentrée sur lui. « Il a même critiqué le soutien financier au chenil dans ses réseaux », précisent des sources policières.

Les épingles que le défendeur aurait insérées dans les appâts. |

Un autre des tests qui a concentré l’enquête sur l’agresseur de chien présumé était les caméras de vidéosurveillance où le profil qui a géré l’opération de police coïncidait avec MA en termes de physique et de vêtements qu’il portait. La haine des chiens était manifestée à chaque fois qu’il sortait avec l’intention de porter atteinte à l’intégrité des chiens.

Vraisemblablement, il a agi dans toute la ville, de la zone du Jardín del Posío au Pino, mais son principal centre d’action était la zone du pont où plusieurs représentants de l’Association des chiens et animaux de compagnie d’Ourense (APMOU) vivant, qui ont été les premiers à signaler les appâts avec des épingles à la police locale et ont encouragé d’autres personnes à le faire pour porter les faits devant les forces et les organes de sécurité de l’État. De plus, ces derniers mois, il a mis plusieurs appâts dans le parc à chiens, où l’un des cas en a mangé plusieurs et a avalé 20 épingles. Le chien a dû être opéré en urgence dans une clinique vétérinaire de la capitale.

Les appâts de chorizo ​​avec des épingles utilisés. |

« Ça n’a pas été facile & rdquor;

L’opération de police a écarté plusieurs suspects et pendant des mois ils se sont concentrés sur MA, mais suivre ses traces n’a pas été facile. Les policiers soulignent qu’« il n’a pas été facile de le prendre en flagrant délit ». La surveillance de l’agresseur présumé n’était pas continue et était « Assez prudent avec ses mouvements & rdquor; car ils se démarquent de l’opération.

Comme expliqué à FARO, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, il s’agit d’un homme d’âge moyen, environ 50 ans, avec des traits « Antisocial & rdquor ;, avec une « La vie solitaire & rdquor; et son engagement professionnel est d’être chauffeur de bus dans la province d’Ourense.