L’auteur primé d’Orwell réécrira ses mémoires sur la ligne « peau de chocolat » | Royaume-Uni | Nouvelles

Kate Clanchy a été critiquée pour certains des termes offensants qu’elle a utilisés dans son livre de 2019 Some Kids I Taught and What They Taught Me. Bien qu’elle ait remporté le prestigieux prix Orwell d’écriture politique l’année dernière, Mme Clanchy – qui a passé plus de 30 ans à travailler comme enseignante – a été critiquée sur les réseaux sociaux pour son contenu.

Les utilisateurs de Twitter l’ont critiquée pour stéréotypes raciaux présumés après qu’elle ait qualifié un enfant noir d’avoir “la peau de couleur chocolat”.

Elle l’a décrit plus tard comme « Jonathan africain ».

Un autre enfant noir a été décrit comme « si petit et carré et afghan avec son gros nez et sa moustache prématurée ».

L’homme de 56 ans a été réprimandé pour avoir utilisé le terme “yeux en forme d’amande” – un terme racial parfois utilisé pour désigner les personnes d’origine asiatique.

LIRE LA SUITE: Les joueurs de Man U quittent le repas pour trouver des voitures de luxe CLAMPED

Lorsque la fureur est apparue la semaine dernière, Mme Clanchy – une Écossaise vivant en Angleterre – a affirmé que les passages en question avaient été sortis de leur contexte.

Son collègue auteur Philip Pullman a pris sa défense, affirmant que le livre était “humain, décent et généreux”.

Mais alors que le scandale faisait boule de neige, Mme Clanchy a déclaré hier dans un communiqué mis à jour qu’elle était “reconnaissante” d’avoir eu la chance de “réécrire Some Kids”.

“Je sais que je me suis trompé sur beaucoup de choses et j’apprécie la chance d’écrire mieux, avec plus d’amour”, a-t-elle déclaré.

“Je ne suis pas une bonne personne, j’essaie de le dire dans mon livre.

“Pas une personne pure, pas une personne patiente, le sauveur de personne. Vous avez raison de me blâmer, et je me blâme moi-même.”

Picador, l’éditeur de Mme Clanchy, a déclaré qu’il était “profondément désolé” pour toute infraction commise par Some Kids.

Plus tôt dans la journée, la Fondation Orwell a déclaré au Guardian que, bien qu’elle ne commente pas les décisions de jugement individuelles de son jury, elle reconnaissait les “préoccupations et préjudices” exprimés à propos de l’œuvre.

“La fondation comprend l’importance de la langue et encourage un débat ouvert et prudent sur tout le travail qui découle de nos prix”, a-t-il déclaré.

« Tout le monde devrait pouvoir participer à ces discussions, sur n’importe quelle plate-forme, sans crainte d’abus. »