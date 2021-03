L’auteure bien-aimée Beverly Cleary décède à 104 ⋆ .

NBC

Les condoléances et les prières affluent sur les réseaux sociaux pour l’auteur des enfants bien-aimés et sa famille en deuil alors que l’écrivaine est décédée à l’âge de 104 ans.

AceShowbiz –

Auteur pour enfants à succès Beverly Cleary est mort.

L’écrivain est décédé jeudi (25 mars 21), à l’âge de 104 ans.

Cleary a écrit plus de 40 livres tout au long de sa carrière et était célèbre pour des titres comme « Ramona le ravageur » et « Henry et Beezus« , ainsi que « Ralph S. Souris« , »La souris et la moto« , et « Henry et Ribsey«.

La «Souris et la moto» a été transformée en film en 1986 tandis que son favori des fans «Ramona», centré sur une fille bruyante nommée Ramona Quimby, a été adapté pour la télévision en série en 10 épisodes en 1988.

Plus récemment, Joey King et Selena Gomez a aidé à apporter son livre « Ramona et Beezus»À la vie à l’écran dans un film de 2010.

Tout au long de sa vie, Cleary a reçu une médaille Newbury, le National Book Award et la National Medal of Arts.

Les hommages ont afflué pour l’auteur à la suite de son décès.

FLOTUS Jill Biden a tweeté: «RIP Beverly Cleary. Des millions de filles se sont vues à Ramona Quimby. Merci de tous les «parasites» là-bas. »

Mia Farrow a écrit: «Beverly Cleary est décédée à 104 ans. Mais elle a laissé Ramona, Henry Huggins, Beezus et Ralph la souris et tant d’autres personnages et histoires fougueux pour divertir les enfants pour les années à venir. 91 millions de parents ont acheté ses livres jusqu’à présent.

Chelsea Clinton écrit: «Tenir la famille et les êtres chers de Beverly Cleary dans mon cœur. Ramona m’a apporté tellement de joie quand j’étais enfant et m’a inspiré à demander à ma grand-mère Ginger d’arrêter de fumer pour mon 8e anniversaire (elle l’a fait!). J’ai adoré partager ses livres avec mes enfants. Que sa mémoire soit une bénédiction.