L’auteure-compositrice-interprète folk et country Nanci Griffith décède à l’âge de 68 ans

Nanci Griffith, pilier du folk, lauréat d’un Grammy, est décédée à l’âge de 68 ans, ont révélé ses représentants.

Gold Mountain Entertainment a confirmé la malheureuse nouvelle dans une déclaration largement diffusée, mais n’a pas révélé la cause du décès de Griffith, quatre fois nominé aux Grammy (et unique vainqueur). “C’était le souhait de Nanci qu’aucune autre déclaration officielle ou communiqué de presse ne se produise pendant une semaine après son décès”, a indiqué la société de gestion d’artistes de 38 ans.

Née à Seguin, au Texas, Nanci Griffith a sorti 20 albums studio au cours de sa carrière d’environ quatre décennies, à commencer par Il y a une lumière au-delà de ces bois en 1978. Un succès commercial important est arrivé pour Griffith avec Lone Star State of Mind de 1987, son cinquième album et son premier pour MCA – dont « From a Distance », dont la version la plus populaire, la reprise de Bette Midler, sortira trois ans plus tard.

Griffith a connu un succès commercial continu avec Little Love Affairs de l’année suivante (y compris “Outbound Plane”), et Griffith a obtenu son Grammy susmentionné avec Other Voices, Other Rooms en 1993. Nommé d’après le roman du même nom de Truman Capote de 1948, l’album de couverture présente des apparitions de John Prine – qui a également contribué au suivi de Griffith en 1998, Other Voices, Too (A Trip Back to Bountiful) – Bob Dylan et Chet Atkins , pour n’en nommer que quelques-uns.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans et artistes offrent des paroles aimables et célèbrent la vie de Nanci Griffith.

«Aujourd’hui, je suis juste un homme triste. J’ai perdu une de mes idoles. L’une des raisons pour lesquelles je suis à Nashville. Elle m’a époustouflé la première fois que j’ai entendu Marie et Omie. Et chanter avec elle était ce que je préférais faire », a écrit le fondateur et chanteur de Hootie & the Blowfish, Darius Rucker.

«Nos cœurs sont lourds aujourd’hui en apprenant la nouvelle du décès de Nanci Griffith. Elle était une belle compositrice et un phare de la scène musicale texane pendant des décennies. Elle est apparue sur Austin City Limits huit fois remarquables. Nous partagerons bientôt un hommage plus complet », lit-on dans un message du compte Twitter officiel d’Austin City Limits.

“Je suis tellement attristé d’apprendre le décès de la merveilleuse Nanci Griffith, j’ai eu la chance d’enregistrer quelques chansons de Nanci pour mon premier album solo ‘Talk to Me’. J’ai été tellement honoré quand elle est venue en Irlande et a chanté avec moi sur l’album. Dors bien Nanci », a écrit la chanteuse et politicienne irlandaise Frances Black.

“Tellement triste d’apprendre que #nancigriffith n’est plus avec nous. Une de mes plus grandes intros sur la scène folk des années 80. Un si grand talent de voix et d’écriture de chansons. RIP et condoléances à vos proches », a écrit un fan.