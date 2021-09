L’auteure-compositrice-interprète R&B Andrea Martin est décédée à 49 ans .

Andréa Martin, un célèbre auteur-compositeur-interprète à l’origine de certains des plus grands succès de la musique R&B, est décédé.

Martin, qui a écrit des chansons pour Monique, SWV et En vogue, est décédée lundi à l’âge de 49 ans. La cause de son décès n’a pas été annoncée.

Cette photo de mai 2018 capture l’auteur-compositeur-interprète Andrea Martin présentant ses compétences lors de la « 13e édition de la Jam des écrivains » lors de l’exposition « I Create Music » de l’ASCAP au Loews Hollywood Hotel. (Photo : Maury Phillips/. pour ASCAP)

Avec le partenaire d’écriture, Ivan Matias, le talentueux Martin a écrit des chansons comme “Don’t Let Go (Love)” d’En Vogue, angie pierre‘s “Wish I Didn’t Miss You” et “Before You Walk Out of My Life” de Monica, qui a passé deux semaines à la première place du Billboard Hot R&B Singles Chart.

Une déclaration partagée sur l’histoire Instagram de Martin par un porte-parole disait: “Chère famille et amis, c’est avec le cœur lourd que nous vous informons du décès de notre belle Andrea Martin également connue sous le nom d’Annie”.

L’auteur-compositeur-interprète Andrea Martin est décédée, selon un article publié sur son histoire Instagram. Elle a écrit des tubes RnB comme “Don’t Let Go” d’En Vogue, “Before You Walk Out of My Life” de Monica et “You’re the One” de SWV, entre autres pic.twitter.com/FTn5pUrX6r – philip lewis (@Phil_Lewis_) 27 septembre 2021

“Andrea restera dans les mémoires pour sa passion et son dévouement envers sa famille et ses amis”, poursuit le message. “Son impact continuera d’être ressenti et entendu toute une vie.”

“Nous vous remercions d’avance pour vos condoléances, votre amour, votre compassion et votre compréhension pendant cette période. Veuillez limiter les appels car nous essayons de finaliser les arrangements pour le moment », demandait la note. « Une fois finalisé, nous ne manquerons pas de publier les arrangements. »

Natif de New York, Martin est diplômé de la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts en 1990.

Elle était aussi une artiste à part entière, en plus d’avoir contribué au succès de tant d’autres. Son premier album, The Best of Me, est sorti en 1998 via Arista Records, bien qu’il n’ait pas atteint le même niveau de popularité commerciale que les nombreuses chansons qu’elle a écrites.

Les publications suivantes sur l’histoire d’Instagram présentent des rediffusions de messages d’hommage de fans et de supporters, en plus de partager des messages de condoléances sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a écrit sur Twitter : “RIP à la légende Andrea Martin. sa plume était inégalée et a donné vie à tant de vos chansons préférées ! »

Interprète Sy Smith a ajouté : « Mon Dieu. Quelle perte. Que Dieu bénisse sa famille et ses amis ! Andrea Martin était légendaire !

“Je ne peux pas croire qu’Andrea Martin soit partie – l’un de nos meilleurs chanteurs et écrivains de tous les temps”, chanteur Sinead Hartnett tweeté, “si talentueux et si plein de personnalité. Repose au paradis.”

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est désormais disponible sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !