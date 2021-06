L’auto-examen et les saines habitudes d’exposition au soleil sont la clé du cancer de la peau

12/06/2021 à 14h03 CEST

Au fil des années, l’incidence du cancer de la peau continue d’augmenter dans le monde entier. Selon le rapport de Euromélanome et l’enquête menée par le Coalition mondiale pour la défense des patients atteints de mélanomeAu cours des 10 dernières années, ce type de cancer de la peau a augmenté de près de 50 %, atteignant plus de 287 000 cas dans le monde, avec plus de 60 000 décès par an.

La moitié (46,2%) des diagnostics posés dans les cliniques dermatologiques ambulatoires en Espagne sont de pathologie tumorale.

Cela peut vous intéresser : Journée internationale des tumeurs cérébrales Quels sont les signes de la présence d’une tumeur ?

Et bien que la plus connue, nommée et redoutée soit le mélanome, il existe plusieurs types de tumeurs cutanées. Comme expliqué par le docteur Eduardo Nagore membre de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie (AEDV), les trois cancers les plus répandus sont le carcinome épidermoïde, le carcinome basocellulaire et le mélanome.

Carcinome basocellulaire : C’est le cancer de la peau le plus fréquent. Représente 75 % de toutes les tumeurs malignes de la peau. Il peut apparaître n’importe où sur le corps, bien qu’ils soient plus fréquents dans les zones exposées au soleil, en particulier la tête et le cou.

Ce sont des tumeurs à croissance lente et faciles à traiter. De plus, il est très rare qu’ils métastasent donc leur pronostic est généralement très bon.

Le carcinome épidermoïde représente environ 20 à 25 % de tous les cancers de la peau. C’est une tumeur qui apparaît généralement chez les personnes à la peau claire qui ont été très exposées au soleil. Elle se développe rapidement, ce qui d’une part facilite son diagnostic, mais nécessite aussi un traitement précoce pour l’arrêter.

Il peut produire des métastases dans les ganglions lymphatiques et après son élimination la survie globale à 5 ans est supérieure à 90 %.

Mélanome : selon les dermatologues, ce n’est pas le plus fréquent, mais c’est celui qui provoque environ 90 % des décès par cancer de la peau. Il provient des mélanocytes (les cellules qui donnent à la peau sa couleur).

La clé est la prévention et l’auto-évaluation

L’éducation à la santé est toujours un avantage tant pour le patient que pour le médecin. Mais dans le cas des cancers de la peau, il est vital d’améliorer le pronostic de la maladie.

La preuve en sont les données d’une étude, réalisée avec le soutien de l’Académie de dermatologie, qui a montré qu’un retard de trois mois dans le diagnostic des carcinomes épidermoïdes signifiait une perte de survie allant jusqu’à 8 points à 5 ans et 13 points dans le cas des mélanomes.

Malgré cela, seulement 11% de la population subit un contrôle des grains de beauté avec un dermatologue et seulement 33% auto-examinent leur peau chaque année. Pour cette raison, les spécialistes de la peau proposent différents outils afin que le patient lui-même vérifie sa propre peau pour détecter tout symptôme d’alarme.

Comment vérifier ma peau ?

Consacrer 10 minutes par mois à observer toute notre surface cutanée. Tout, y compris la plante des pieds et le cuir chevelu. Un miroir ou une autre personne peut vous aider pour les zones plus compliquées comme le dos. Gardez à l’esprit que le mélanome chez les femmes est plus fréquent sur les jambes et les bras. Dans le cas des hommes, il apparaît sur le tronc, la tête et le cou. Examinez attentivement ces zones. Lorsque vous recherchez des signes de mélanome de la peau, souvenez-vous de la règle ABCDE :

Asymétrie: pois asymétriques.

Bord: pois aux bords irréguliers, festonnés, coupés en pointe.

Couleur: différents types de couleurs, marron, noir, gris, bleuâtre.

Diamètre: diamètre supérieur à 6 mm.

Évolution: voyez s’il y a eu une évolution ces derniers mois qui a signifié un pas vers l’un des points précédents.

La présence de ces signes ou de tout autre tel que saignement, inflammation, croissance nodulaire, démangeaisons & mldr; C’est une raison de consulter le dermatologue.

Les spécialistes rappellent également que nous disposons en un clic de nouveaux outils technologiques d’aide à l’exploration de soi, comme différentes applications mobiles (UV Derma et eDerma).

Et & mldr; Attention au soleil !

Éviter la brûlure est crucial dans la prévention du cancer de la peau, en particulier chez les enfants et les adolescents. Et est-ce que le risque de mélanome à l’âge adulte double si des brûlures ont été subies dans l’enfance ou l’adolescence.

Comment réduire les dommages causés par le rayonnement solaire ? Eh bien, comme indiqué par les dermatologues, acquérir des habitudes saines avant l’exposition au soleil :

Évitez les expositions au soleil aux heures centrales de la journée. En cas d’exposition au soleil, protégez-vous avec des vêtements appropriés, des t-shirts, des pantalons longs, des chapeaux avec un bord supérieur à 7 cm et des lunettes de soleil. Utilisez les ombres (arbres, parapluies, auvents, etc & mldr; Appliquez des crèmes photoprotectrices avec un indice de protection égal ou supérieur à 30, réappliquez toutes les deux heures. Et pas d’avarice ! Il vaut mieux aller trop loin avec la quantité de crème que de le regretter à l’avenir.

Le dernier mais non le moindre, c’est d’aller chez le dermatologue régulièrement ou à tout signe d’avertissement. Plus le traitement est commencé tôt, meilleur est le pronostic.

La pandémie a réduit le diagnostic de mélanome

Selon les données d’une récente enquête auprès de plus de 700 dermatologues à travers le monde, elle a révélé l’impact impressionnant de la crise des coronavirus sur la détection du mélanome du cancer de la peau.

Par rapport aux bilans dermatologiques pratiqués en routine au cours d’une année normale, les dermatologues estiment que probablement 21 % de ce type de cancer de la peau n’auront pas été diagnostiqués en 2020.

Cela peut vous intéresser : Journée mondiale sans tabac : les experts estiment que 21 578 cas de cancer du poumon seront détectés chez les hommes et 7 971 chez les femmes cette année et beaucoup pourraient être évités

Les problèmes de saturation sanitaire et l’annulation de rendez-vous (33,6%) par les patients sont les principales raisons qui expliquent la sous-diagnostic de cette pathologie.

Si l’on considère ces chiffres, en plus des taux d’incidence de mélanome les plus récents de l’Organisation mondiale de la santé, l’enquête semble indiquer que, dans le monde, plus de 60 000 mélanomes n’ont pas été diagnostiqués et que ce chiffre, en Espagne, atteint 1 113 cas non détectés. .

Outre les diagnostics, les dermatologues ajoutent un autre fait inquiétant, à savoir que, pendant la période de confinement, en Espagne, les tumeurs opérées ont été réduites de 40 % et le nombre de tumeurs cutanées épaisses, de type mélanome et non-mélanome, a augmenté.

Avec ces données en main, les experts de la Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie Ils estiment que cette année, en raison de Covid-19, une personne sur cinq atteinte d’un mélanome à un stade précoce ne sera pas diagnostiquée.

En effet, aujourd’hui, 165 personnes ne recevront pas de diagnostic de mélanome en raison du confinement par le Covid-19.