L’auto-isolation des contacts Covid pourrait être supprimée

Des tests d’écoulement latéral quotidiens seront administrés à pas moins de 40 000 personnes qui ont un contact Covid-19 positif dans la recherche soutenue par le gouvernement annoncée dimanche.

Au lieu des 10 jours de quarantaine actuellement requis, les participants recevront une semaine de tests et pourront vivre leur vie comme avant, tant que les résultats seront négatifs.

L’essai à travers l’Angleterre peut fournir de plus grandes preuves pour réduire la durée nécessaire pour isoler les contacts des cas positifs, dans le cadre des efforts visant à redémarrer la vie sociale et à rouvrir l’économie.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Ce nouveau projet pilote pourrait aider à changer le cadran en notre faveur en offrant une alternative viable à l’auto-isolement pour les personnes qui sont en contact avec des cas positifs de Covid-19, et qui permettrait aux gens de continuer à travailler. et vivre leur vie.

À partir du 9 mai, les contacts étroits des personnes atteintes de Covid-19 seront contactés par téléphone et envoyés sept jours de tests rapides s’ils souhaitent participer à l’étude.

Ils devront se tester tous les matins pendant sept jours et seront exemptés de l’obligation légale de mettre en quarantaine à la maison tous les jours où ils seront testés négatifs, tant qu’ils ne présentent pas de symptômes.

Le professeur Isabel Oliver, qui dirige l’étude en tant que directrice du service national des infections de Public Health England, a déclaré que l’étude sera essentielle pour informer sur la manière dont «l’approche du dépistage pourrait évoluer».

«Cette étude aidera à déterminer si nous pouvons déployer des tests quotidiens pour les contacts afin de réduire potentiellement le besoin d’auto-isolement, tout en veillant à ce que les chaînes de transmission soient arrêtées», a-t-elle déclaré.

«Les contacts des cas sont plus à risque d’infection, donc les tester est un moyen très efficace de prévenir la propagation.»

Entre décembre et janvier, le recours aux tests quotidiens était de 62%, mais le groupe a constaté que ce taux était plus faible chez les personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires.

«Dans l’ensemble, nos données suggèrent que les tests quotidiens ont le potentiel d’être une alternative faisable et acceptable à l’auto-isolement», ont déclaré les chercheurs.

“Cependant, il est nécessaire de développer du matériel et des campagnes pour expliquer la justification et les procédures et répondre aux préoccupations, en particulier parmi les communautés BAME.”