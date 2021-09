L’autobiographie de l’ancien chanteur de Mötley Crüe John Corabi, “Horseshoes And Hand Grenades”, sortira en avril

Ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré “Fer à cheval et grenades à main”, il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû le 12 avril 2022 via Livres d’oiseaux rares.

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, Corabi a déclaré à propos de son livre : « Cela remonte évidemment à ma naissance, mais cela parle de mes parents. Mes grands-parents étaient des Italiens de la première génération de la Calabre en Italie. Du côté de ma mère, je parle à leur sujet. Il parle de ma naissance, mon enfance étant une sorte d'”Année des merveilles” – peu importe – et puis ça déraille complètement et s’effondre. Et ça rentre dans tout. Il y a beaucoup de choses que les fans ne savent pas sur moi — certains de mes mariages. Il parle, encore une fois, de ma jeunesse, de mon enfance. Je plonge dans le Oncle Jacques histoires.

« Fondamentalement, le livre est vraiment une sorte de témoignage de [the fact that] J’ai su très jeune que je voulais faire ce que je fais pour gagner ma vie”, a-t-il poursuivi. d’autres choses? Probablement pas. Mais je continue d’avancer, essayant toujours de trouver ma part du gâteau. Mais c’est vraiment une sorte de témoignage de persévérance. Et ça va depuis le moment où j’ai pris mon premier souffle jusqu’à il y a peut-être un an.”

Corabi a déjà parlé de sa prochaine autobiographie dans une interview de novembre 2020 avec le “Tonnerre souterrain” Podcast. À l’époque, il a déclaré: “Cela va littéralement de ma naissance – au tout début. Cela parle de mon côté de la famille – et de celui de ma mère. Le côté de la famille de mon père est venu d’Italie; le côté de la famille de ma mère est venu de quelque part en Irlande. Et le quartier dans lequel j’ai vécu. Et juste tout. Cela remonte à tout le chemin. Cela explique le Oncle Jacques. Si vous connaissez le HÉTÉROCLITE enregistrer [I sang on], Tu le sais [the song ‘Uncle Jack’] C’était à propos de mon oncle, et ça passe par toute cette merde. Mariages et divorces et infidélités, et puis les bandes aussi. Ce que je traversais en essayant d’obtenir un disque, et une fois que j’ai obtenu le contrat d’enregistrement. Il ne s’agit donc pas seulement de se concentrer sur HÉTÉROCLITE ou une bande ; c’est littéralement ma vie d’avant en arrière, jusqu’à maintenant. [It covers] LES MARGUERITES MORTES – quittant le MARGUERITES à [going] retour à la poursuite de ma carrière solo, faisant Jean Corabi une marque ou un nom familier. Et il n’y a pas de coups de poing [being pulled]. Je sais que je suis honnête. Je sais qu’il y a quelques personnes que je vais probablement faire chier – quelques ex-femmes et autres. Mais merde. C’est comme ça. C’est honnête.”

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui était à l’origine sorti en bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.



