L’autobiographie de Ronnie James Dio sera bientôt disponible dans une variété de langues

L’autobiographie tant attendue de l’icône de la musique heavy metal Ronnie James Dio, la voix puissante de ELFE, Ritchie Blackmore‘s ARC-EN-CIEL, SABBAT NOIR et son groupe homonyme de longue date DIO, a été récemment publié par Presse permutée aux États-Unis et au Canada et Gendarme au Royaume-Uni et est maintenant prêt à être publié dans un certain nombre d’autres pays et langues. Co-écrit avec un journaliste musical britannique Mick Mur et Diola veuve et gérante de longue date Wendy Dio, “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” est maintenant disponible sur amazon.com, barnesandnoble.com ou partout où des livres sont vendus.

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” a fait ses débuts au n°12 le Hebdomadaire de l’éditeur‘s Hard Cover/Non-Fiction Best Sellers la semaine dernière, sa première semaine de sortie. La prochaine étape sera sa publication le 27 août en Allemagne. En outre, il est prévu que le livre soit publié en finnois, bulgare, portugais (au Brésil), japonais, suédois, italien et polonais dans les prochains mois et en hongrois au premier trimestre 2022. Parce que Ronnie James Dio a tourné dans le monde entier avec ses différentes incarnations de groupe, ce sera une nouvelle passionnante pour ses nombreux fans en dehors des États-Unis.

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” a été bien accueilli par les médias. “Le livre a un ton décontracté et conversationnel qui est tout Ronnie,” commentaires NYSMusique, et ““Arc-en-ciel dans le noir” (est) une histoire totalement immersive, engageante et divertissante de l’une des plus grandes figures du rock”, par PhilsPicks. Selon Globe de rock and roll, “Quoi “Arc-en-ciel dans le noir” apporte à DioL’histoire de est les éléments émotionnels et la dynamique personnelle de lui en tant que musicien et personne. Ceux-ci peignent une histoire nuancée et détaillée de l’individu de poche avec les cordes vocales grand écran et la présence confiante”, tandis que Lourde conséquence conclut que ““Rainbow In The Dark : L’autobiographie” est certainement une lecture obligatoire pour Dio fans, et les deux Wendy Dio et Mick Mur devrait être félicité pour avoir aidé à terminer le livre que, malheureusement, l’homme lui-même n’a pas vécu assez longtemps pour terminer. Sous le radar conclut que “Ronnie James Diola personnalité et le charisme de brillent, faisant “Arc-en-ciel dans le noir” un parfait hommage posthume au regretté chanteur. Le livre vaut la peine d’attendre.”

Ronnie James Dio, qui acteur/musicien Jack Black a appelé « le Pavarotti du heavy metal”, avait commencé à écrire le manuscrit plusieurs années avant d’être diagnostiqué d’un cancer. Né à Portsmouth, New Hampshire et élevé dans une famille italo-américaine dans la ville de Cortland, dans le nord de l’État de New York, son parcours vers la renommée internationale était à peine pré- Il a d’abord commencé à jouer de la trompette, puis de la guitare et de la basse dans des groupes locaux lors de fêtes, de bars et de clubs alors qu’il était encore au lycée, survivant à des revers qui ont changé sa vie – parmi lesquels la perte de son compagnon de groupe et meilleur ami dans un accident de voiture qui a mis son sa propre vie en danger. Ces événements l’ont rendu plus concentré et déterminé à réussir. Il documente comment il est passé de sideman à chanteur et frontman à non pas un, mais trois groupes de renommée internationale multi-platine, tout en écrivant franchement sur les nombreux excès de la vie rock’n’roll.

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” est illustré tout au long de photographies, en grande partie inédites, tirées d’albums de photos de famille et d’archives personnelles, ainsi qu’un encart couleur de huit pages consacré à d’autres photographies rares de Ronniela vie et la carrière de .

Pour achever le livre, Wendy Dio, qui Ronnie rencontré en 1975, marié en 1978 et devenu son manager suite à son départ douloureux de ARC-EN-CIEL, a étoffé certaines sections inachevées avec des détails supplémentaires et ses propres observations d’événements spécifiques couverts dans le livre. Au cours des 30 dernières années, Wendy Dio a été impliqué dans de nombreux aspects de l’industrie musicale, recevant des prix pour la scénographie et la production de vidéos de concerts, en plus d’être producteur exécutif sur de nombreux albums d’or et de platine. En 2010, elle co-fonde le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer dans Ronniepour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, l’éducation et les dépistages précoces. Elle a travaillé avec le célèbre journaliste musical et auteur britannique Mick Mur, qui, en tant qu’auteur de musique rock pour des publications telles que Rock classique, Mojo, Les temps et une variété d’autres, avaient interviewé Ronnie d’innombrables fois, pour finaliser le manuscrit. En plus d’écrire pour de nombreuses publications musicales majeures du Royaume-Uni, mur a produit des documentaires télévisés et radiophoniques primés et a écrit des biographies de musiciens et de groupes, parmi lesquels « Quand les géants marchaient sur la terre : une biographie de Led Zeppelin » et “Deux cavaliers approchaient : la vie et la mort de Jimi Hendrix”.

Crédit photo: Gene Kirkland

