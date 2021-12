L’autobiographie du guitariste de Kinks Dave Davies, « Living On A Thin Line », prévue l’été prochain

Selon le libraire, Gros titre publiera la prochaine autobiographie de Dave Davies de LES COUPURES.

En version cartonnée et e-book en juillet 2022, « Vivre sur une ligne mince » « explorera les jours de gloire du groupe, son héritage et la relation mouvementée » entre Dave et son frère, et compagnon LES COUPURES co-fondateur, Ray Davies.

Dave Davies a déclaré : « J’ai ri et versé pas mal de larmes en repensant aux six dernières décennies depuis LES COUPURES eu notre premier hit en 1964 avec ‘Tu m’as vraiment eu’. Voici les hauts et les bas de ma vie en LES COUPURES et ce qui s’est passé ensuite. Préparez-vous à être émerveillé et, je l’espère, surpris. »

Dave Davies est un musicien qui a besoin de peu d’introduction. En tant que membre fondateur du légendaire groupe de rock LES COUPURES, son son de guitare, son style unique et ses compositions ont façonné le paysage de la musique rock et pop à travers les générations. Un guitariste de rock pionnier qui a changé à lui seul le rock and roll en coupant son petit haut-parleur d’ampli Elpico vert avec une lame de rasoir, créant le premier son et riff de guitare heavy metal. Ce son de guitare révolutionnaire a propulsé LES COUPURES dans la célébrité avec les succès mondiaux « Tu m’as vraiment eu » et « Toute la journée et toute la nuit », suivi de nombreux autres classiques au cours des décennies suivantes.

« En tant que guitariste principal et co-fondateur de LES COUPURES, Dave Davies est l’une des forces les plus imprévisibles et originales du rock », s’enthousiasme l’écrivain Bill Crowley. « Son style de guitare distinctif a eu un impact majeur sur plusieurs styles de guitare rock clés, y compris le heavy metal et le punk. Temple de la renommée du rock and roll intronisé, Daveles sons de guitare massifs de ont inspiré des groupes de VAN HALEN à JOUR VERT. »

