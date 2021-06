L’autocollant controversé du sponsor du tabac Ferrari abandonné pour les courses de l’UE

in

Le logo Mission Winnow de Ferrari, mis en œuvre par le géant du tabac Philip Morris International, a été retiré de la voiture pour toutes les courses dans l’UE, car son apparition enfreindrait les lois sur la promotion anti-tabac dans le bloc.

PMI, qui possède des marques telles que Marlboro, est un sponsor de longue date de Ferrari et la voiture n’aura pas son parrainage Mission Winnow en raison des lois de l’UE.

McLaren, avec British American Tobacco, est la seule autre équipe de Formule 1 à être associée à un sponsor du tabac – et les logos des marques de tabac ont été purement et simplement interdits d’apparaître sur les voitures de Formule 1 à la fin de 2006.

“Le logo Mission Winnow ne figurera pas sur la livrée de la Scuderia Ferrari pendant la course dans l’UE, à commencer par le Grand Prix de France ce week-end”, a déclaré Riccardo Parino, vice-président des partenariats et des programmes d’engagement de PMI.

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Mission Winnow est apparue pour la première fois sur une voiture Ferrari au Grand Prix du Japon 2018 et a suscité les protestations des militants des droits des consommateurs car ils estimaient que leur publicité contrevenait à l’interdiction de la promotion du tabac à travers l’Europe.

Le logo n’est apparu sur les voitures dans aucune course en 2020 après des plaintes auprès du gouvernement italien, mais le logo vert vif est apparu à plusieurs week-ends de course jusqu’à présent cette saison.

Il y a déjà eu des menaces juridiques contre l’équipe et PMI pour leur partenariat sur les lois anti-promotion, mais Parino a déclaré que la société ne visait pas à être controversée dans son soutien à Ferrari.

« Mission Winnow respecte toutes les lois et réglementations et s’efforce en permanence de trouver des moyens distinctifs de favoriser le dialogue, sans idéologie, et de construire des partenariats solides ancrés dans des valeurs partagées », a-t-il expliqué.

« Nous reconnaissons la méfiance et l’abondance de scepticisme envers notre industrie. Cependant, notre intention n’est pas de créer une controverse autour de l’application du logo, mais plutôt de nous concentrer sur le recadrage des conversations mondiales, la création de communautés et le soutien d’idées innovantes qui entraînent un changement positif. »

