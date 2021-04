L’autocritique de Fernando Alonso

19/04/2021

Act. À 11h52 CEST

La joie et l’euphorie qui ont provoqué le retour de Fernando Alonso La Formule 1 après deux ans d’absence du «grand cirque» a laissé place à un sentiment de frustration après les deux premières courses de la saison. Et pas seulement parce que les performances de l’Alpine sont loin de ce qui était attendu après le saut qualitatif de 2020, mais parce que les performances d’Alonso lui-même n’ont pas été impeccables non plus. Fernando avait déjà averti qu’il aurait besoin d’un peu de temps pour se familiariser avec les procédures de course et maintenant il n’a pas eu le moindre scrupule à admettre ses erreurs du week-end à Imola. où il a terminé dixième pour le penalty à Raikkonen.

“Je ne suis pas surpris. Je m’attendais exactement à combattre ce que je combat maintenant. J’ai terminé juste derrière Esteban Ocón, mon partenaire, et j’étais devant lui quand je me suis retiré de Bahreïn. Je suis à peu près là où je m’attendais. être, mais vous voulez toujours plus, être plus haut, avoir plus de confiance avec la voiture », a déclaré Fernando après le Grand Prix d’Émilie Romagne.

“Je n’avais probablement pas confiance en la voiture à Bahreïn, pas ici, et je ne l’aurai pas à Portimao. Ce n’est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain pour atteindre ces 100%, cela prendra du temps. Je suis ici pour travailler et m’améliorer et une carrière comme celle d’aujourd’hui m’aide beaucoup. J’ai changé plusieurs fois d’équipes et de catégories et cela demande toujours une période d’adaptation, mais ce n’est pas une excuse. Ça devrait être mieux. Je n’étais pas au bon niveau ce week-end, mais j’essaierai d’être à Portimao », a résumé l’Asturien.

“Je n’ai pas bien performé. Je dois être mieux préparé pour la prochaine course Peu importe que vous ayez peu ou pas de temps dans la voiture. Normalement, vous aimez ces courses où vous commencez à l’arrière car vous avez plus de chances de revenir, plus d’occasions de jouer avec la stratégie, de risquer de rouler sur un pneu. Vous aimez ces courses avec beaucoup d’action, mais nous n’avons pas pu profiter des opportunités qu’il y avait cette fois à Imola », a-t-il déclaré.

«Nous avons commencé 15e et terminé 10e, donc même avec toute l’action, nous n’avons pas pu en profiter. Nous avons encore quelque chose à améliorer de notre part, mais c’était une course amusante, c’est sûr, une de celles qui en valent deux. ou trois en termes d’expérience “, réglé Ferdinand.