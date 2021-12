L’Autodrome de Dubaï rend hommage au passé glorieux de la F1

L’Autodrome de Dubaï est retourné vers le futur le week-end dernier, avec certaines des voitures les plus emblématiques de l’histoire de la Formule 1 en action.

Alors que la F1 se dirige vers Abu Dhabi voisin pour une finale alléchante du championnat du monde 2021, l’autodrome de Dubaï a levé son chapeau à l’histoire du sport.

Voici ce qu’ils ont dit de l’événement :

Dubai Autodrome and Gulf Historic a célébré le 50e anniversaire des Émirats arabes unis en faisant revivre l’histoire. L’Historic Dubai Grand Prix Revival a rendu hommage au premier Grand Prix organisé dans la région ; le Grand Prix de Dubaï 1981.

L’événement, qui s’est tenu le 3 décembre 2021, a présenté des voitures de course historiques F1 et Le Mans Groupe C des années 70, 80 et 90.

La liste des engagés comptait de nombreuses stars du monde du sport automobile telles que le vainqueur des 24 Heures du Mans, Romain Dumas, l’ancien pilote de F1, Jean-Denis Delétraz, et le vainqueur du Rallye Dakar, Mathieu Baumel.

Cet événement historique comprenait 2 courses pour chaque catégorie, avec Oliver James Webb qui a remporté une double victoire dans l’emblématique Hesketh 308 de James Hunt (champion du monde).

Marc Devis et Danny O’Connell ont partagé une Spice SE90P et ont remporté la victoire dans les deux courses du Groupe C, terminant devant le duo Webb-Soucek dans l’Argo JM19D.

Les festivités se sont étendues au-delà de la piste et dans le paddock, où les fans ont pu se rapprocher et se familiariser avec les machines historiques alors qu’ils traversaient l’Historic Victory Lane.

Le paddock était également un endroit où les familles et les enfants pouvaient profiter du beau temps de décembre, avec de nombreuses activités et de la musique live pour les divertir entre les courses spectaculaires.

Avec la prochaine édition prévue en 2022 à l’Autodrome de Dubaï, il ne fera que s’agrandir et s’améliorer.