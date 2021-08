L’automatisation de la productivité des entreprises n’est pas réservée aux entreprises technologiques

Il est indéniable que la pandémie a accéléré les efforts de transformation numérique et l’adoption dans tous les secteurs et entreprises, et bien que cela se soit initialement concentré sur une réponse rapide pour la sécurité des employés, les communications avec les clients et la productivité et la collaboration à distance, de nombreuses entreprises ont rapidement reconnu à la fois le court et le long avantages à long terme des communications d’entreprise modernes.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et nous nous trouvons non seulement dans la prochaine phase de la pandémie, mais aussi dans la prochaine phase du travail moderne. De nombreuses stratégies, applications et services mis en place au début de la pandémie sont là pour rester, tout comme de nombreuses entreprises adoptent des politiques de travail hybrides permanentes ou complètement à distance. Les applications de transformation numérique et de productivité commerciale présentent non seulement d’énormes avantages pour la main-d’œuvre décentralisée d’aujourd’hui, mais elles peuvent également stimuler une croissance réelle et une différenciation concurrentielle. Un récent rapport d’IBM a révélé que les organisations férus de technologie surpassent leurs pairs de 6 %.

En conséquence, le marché des solutions mettant l’accent sur l’automatisation du travail et la productivité a connu une croissance exponentielle. Et tandis que les entreprises technologiques ont peut-être été les premières à adopter des applications telles que les plates-formes API, les outils de développement à faible code, etc., les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, en particulier celles des secteurs plus traditionnels et hautement réglementés, ont rapidement investi dans des outils qui une communication, une collaboration et une transparence efficaces, et des flux de travail plus productifs pour leurs employés et leurs clients.

Cas d’utilisation spécifiques à l’industrie

Que vous soyez une entreprise de technologie ou non, il est probable que vous dépendiez fortement de la planification des e-mails et du calendrier pour les communications et la collaboration professionnelles critiques et quotidiennes. Vous n’avez pas non plus besoin d’être une entreprise technologique pour tirer parti de la technologie moderne afin de maximiser la productivité, le rendement et l’efficacité de ces outils et applications. Certains des cas d’utilisation les plus importants aujourd’hui proviennent de secteurs tels que les ressources humaines et le recrutement, les soins de santé, les ventes et d’autres secteurs où une grande partie du temps est consacrée à la planification de réunions, à l’envoi d’e-mails et à l’organisation d’informations sur plusieurs plates-formes commerciales.

Soins de santé: Peut-être qu’aucune industrie n’a été plus touchée au cours de la dernière année que les soins de santé. Et bien que des progrès considérables aient été réalisés dans des domaines tels que la télésanté, l’utilisation d’outils internes hérités, de logiciels obsolètes et de processus manuels existe toujours et peut amener les professionnels de la santé à passer potentiellement plus de temps sur les tâches administratives et moins de temps à se concentrer sur leurs patients. L’automatisation des processus métier peut être extrêmement utile pour planifier des rendez-vous, des chirurgies et d’autres procédures, ainsi que pour automatiser en toute sécurité des éléments tels que la facturation, le suivi des patients, etc.RH et recrutement: Saviez-vous qu’en moyenne, les recruteurs peuvent consacrer plus de huit heures par semaine à des tâches administratives telles que la coordination et la planification des entretiens ? L’automatisation du travail et les capacités de planification intelligente peuvent aider à accomplir ces tâches plus rapidement, permettant aux recruteurs de passer plus de temps à rechercher et à identifier des candidats solides plutôt que de s’occuper de tâches administratives banales.Automobile: L’industrie automobile est au milieu d’un changement transformationnel, et bien que certains des éléments les plus passionnants soient les voitures elles-mêmes, les outils d’automatisation du travail intégrés directement dans les véhicules, les applications et les concessionnaires peuvent aider à automatiser les tâches liées à l’automobile telles que la planification des contrôles de service et l’entretien, la location et les réservations de voitures, et plus encore. Avec l’élimination de tâches fastidieuses comme celles-ci, les équipes de service peuvent se concentrer sur la fourniture d’une expérience client de qualité au lieu de s’occuper de tâches administratives qui laissent une plus grande marge d’erreur.Ventes, marketing et service client: Les CRM deviennent de plus en plus l’élément vital des organisations et des équipes en contact direct avec les clients. Cependant, de nombreuses entreprises ont du mal à gérer la maintenance CRM et à s’assurer que les enregistrements sont correctement mis à jour. Les solutions et services d’automatisation du travail peuvent aider ces entreprises et organisations à assurer des intégrations appropriées, des transferts de données sécurisés et des flux de travail automatisés qui aident les équipes à maintenir les bases de données à jour et peuvent économiser des coûts importants. En fait, selon salaire.com, l’automatisation de tâches telles que l’envoi d’e-mails, l’enregistrement de données et la coordination de réunions peut économiser jusqu’à 33 000 $ en coûts de main-d’œuvre par an.Logistique et expédition: Dans l’économie numérique et mondiale d’aujourd’hui, les entreprises d’expédition et de logistique sont de plus en plus chargées de plus d’expéditions et de délais de livraison plus courts. Les outils modernes de communication et d’automatisation du travail peuvent aider les entreprises de transport et de logistique à économiser des heures de travail manuel en automatisant des tâches telles que l’envoi rapide de notifications d’expédition au bon emplacement tout en mettant à jour simultanément les profils d’utilisateurs. Ces outils peuvent également être utilisés par les entreprises pour aider à prévenir des choses telles que le vol de colis avec la transparence supplémentaire et les détails de livraison fournis par l’infrastructure de productivité, augmentant ainsi la satisfaction des clients.

Atténuer les risques grâce à l’automatisation

Les développeurs de logiciels dépendent de plusieurs plates-formes tout au long du processus de développement et de l’exécution pour connecter et structurer les données, augmenter leur vitesse de mise sur le marché et rester en avance sur la concurrence. Ces équipes travaillent avec d’énormes quantités de données d’utilisateurs finaux et, avec les outils appropriés à leur disposition, peuvent éliminer les obstacles à l’accès et à l’intégration, et exploiter les données pour automatiser les flux de travail.

Pour les entreprises traitant des informations personnelles sensibles ou les entreprises dans des secteurs hautement réglementés, l’automatisation du travail peut non seulement être un moyen d’augmenter la productivité et l’efficacité, mais également de réduire les erreurs humaines ou la surveillance, d’atténuer les menaces, de réduire le risque de violations de la conformité et de garantir que les les données sont sûres et sécurisées tout au long du cycle de vie de la communication.

Autonomiser le télétravailleur

La réalité est que le travail à distance, dans une certaine mesure, est là pour rester. En réponse, les entreprises ont dû étendre leurs outils numériques – des communications à la collaboration en passant par l’engagement client – pour soutenir une équipe mondiale d’employés.

Dans une récente enquête sur le travail à distance de McKinsey & Co., plus de la moitié des employés interrogés ont déclaré qu’ils aimeraient que leurs organisations adoptent un modèle de travail virtuel hybride, où les employés partagent leur temps entre le travail à distance et au bureau. De plus, plus de 25 % des employés interrogés ont déclaré qu’ils envisageraient de changer d’employeur s’ils n’avaient pas la possibilité de travailler à distance.

Bien qu’il puisse sembler que les entreprises technologiques soient mieux équipées pour gérer cela, trouver cet équilibre entre l’adoption de politiques de travail à distance à long terme tout en garantissant que la productivité et la collaboration ne souffrent pas est un scénario très réel auquel toutes les entreprises sont confrontées. Cependant, que ce soit en personne ou à distance, des éléments tels que l’envoi d’e-mails, la planification de réunions, la coordination des enregistrements, etc., restent des éléments clés de la journée de travail. Concentrer les efforts de transformation numérique sur ces tâches peut donner aux employeurs l’assurance que leurs employés disposent d’un environnement productif, où qu’ils se trouvent.

Capitaliser sur les communications d’entreprise modernes ne se limite pas à la Silicon Valley. Les entreprises du monde entier ont une formidable opportunité d’intégrer l’automatisation du travail dans leurs efforts de transformation numérique pour maintenir et même augmenter l’innovation et la productivité dans leurs environnements de travail post-pandémiques. En tenant compte de ses cas d’utilisation et de ses avantages dans un large éventail de secteurs, les organisations peuvent prendre des décisions qui les conduisent vers le prochain chapitre de leur accélération numérique.

Auteur : Gleb Polyakov

En tant que cofondateur et PDG de Nylas, Gleb Polyakov s’efforce de rendre le monde plus productif en offrant aux développeurs de logiciels des données et des API unifiées et structurées qui facilitent l’intégration. Gleb a été reconnu par Comparably comme l’un des 50 meilleurs PDG en Amérique du Nord et a dirigé Nylas… Voir le profil complet ›