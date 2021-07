L’automne arrive – prochain arrêt, l’iPhone 13 !

Je n’arrive pas à y croire, la fin juillet approche à grands pas et nous sommes sur le point d’entrer en août dans quelques jours. C’est fou comme le temps passe vite, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, nous nous rapprochons de plus en plus de l’automne, et vous savez ce que cela signifie… L’événement d’automne d’Apple avec un nouvel iPhone, de meilleures montres Apple, et plus encore. Passons donc au moulin à rumeurs cette semaine (et mon garçon, c’était plein à craquer !)

Tout d’abord, si vous craignez qu’Apple repousse la date de sortie du prochain iPhone en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, ne vous inquiétez pas. Il semble que le calendrier 2020 était unique, et nous sommes à nouveau sur la bonne voie pour les iPhones en septembre. Je ne suis pas sûr pour vous les gars, mais je suis assez excité pour l’iPhone 13, surtout si la rumeur d’un affichage permanent est vraie. Cette fonctionnalité peut être trouvée sur de nombreux téléphones Android, et je l’aime particulièrement sur mon Apple Watch Series 5.

Lorsque je travaille à mon bureau tous les jours, je place à peu près mon iPhone 12 Pro sur un support près de mon ordinateur, afin que je puisse rapidement voir toutes les notifications qui s’affichent ou quoi que ce soit d’autre. Avoir un affichage permanent signifie que mon iPhone peut se transformer en mon horloge de bureau et que je pourrai voir les notifications entrantes sans jamais avoir à réveiller l’écran. Pour moi, c’est une fonctionnalité que je voulais depuis un certain temps, donc si elle arrive dans l’iPhone 13, je suis tout à fait d’accord. Et si la durée de vie de la batterie est un problème, eh bien, mon Apple Watch avec AOD me permet toujours de passer toute la journée, donc je ne suis pas trop préoccupé par cela. Je ne suis également jamais loin d’un chargeur ou d’une batterie, donc je pense que ça ira.

Une chose à propos de la rumeur selon laquelle la gamme iPhone 13 est triste, cependant, est le fait qu’il pourrait s’agir du dernier mini-iPhone phare. C’est vrai – ceux qui apprécient la facilité d’utilisation offerte par un petit iPhone de 5,4 pouces voudront s’assurer de saisir l’iPhone 13 mini car cette taille pourrait ne plus être disponible l’année prochaine. Honnêtement, j’aimerais pouvoir obtenir le mini parce que je préfère de loin la taille, mais je déteste passer à côté des fonctionnalités supplémentaires de l’appareil photo offertes dans la gamme Pro. Je doute fortement qu’Apple fasse le téléphone de mes rêves de taille mini avec des fonctionnalités d’appareil photo professionnel, donc je suppose que je ne ferai plus jamais l’expérience d’un petit iPhone – un visage triste.

Je suis juste un peu confus par le fait que le rapport indique qu’un deuxième appareil “Max” de 6,7 pouces remplacera le mini. Cela signifierait un grand appareil de 6,7 pouces mais avec moins de fonctionnalités premium, ce qui le rend plus rentable. Est-ce vraiment nécessaire, cependant? Honnêtement, de combien de téléphones gigantesques avons-nous besoin ? Je ne suis peut-être qu’une minorité, mais je ne suis tout simplement pas un grand fan des gros téléphones en général parce que j’ai de petites mains. La taille de l’iPhone XS me manque toujours, que je trouvais parfaite, tout bien considéré à l’époque.

En parlant d’iPhone, il semble que la prochaine itération des AirPods 3 pourrait être annoncée lors de l’événement iPhone d’automne. Si vous ne l’avez pas entendu, les AirPods 3 seront censés avoir un look plus conforme aux AirPods Pro, sans les fonctionnalités premium telles que l’ANC qui distinguent les Pros. Les AirPod réguliers n’ont pas été actualisés depuis 2019, il serait donc logique que cette année obtienne une mise à jour. Cependant, je vais probablement passer sur les AirPods 3 car je préfère de loin l’ajustement et l’ANC sur les AirPods Pro. J’espère juste que je pourrai voir certaines des choses sur ma liste de souhaits pour la prochaine version d’AirPods Pro – j’espère!

Au cours de la semaine dernière, le MagSafe Battery Pack d’Apple est arrivé dans les magasins, et j’ai écrit quelques réflexions à ce sujet dans ma critique du MagSafe Battery Pack. C’est certainement l’une des options les plus chères, mais si vous avez voulu une intégration iOS directe et des fonctionnalités de charge plus efficaces, alors cela pourrait valoir le prix. Et si vous disposez de l’un des docks Apple Lightning, vous pouvez le combiner avec la batterie MagSafe pour créer un support de charge magnétique pour iPhone. chouette, non ? J’aurais aimé avoir un de ces quais Lightning, mais ce n’est pas le cas.

Et pendant que nous parlons de MagSafe, il est intéressant de noter qu’Apple a mis à jour la page d’assistance de MagSafe pour la première fois en cinq ans. J’ai travaillé sur un MacBook Pro 15 pouces 2013 jusqu’à la fin de 2020, et l’une de mes fonctionnalités préférées était sans aucun doute l’adaptateur MagSafe. Cela ne s’est jamais produit, mais savoir que cela empêcherait mon ordinateur portable d’être traîné au sol si quelqu’un trébuchait sur le câble m’a toujours rassuré. J’accueillerais volontiers le retour de l’adaptateur MagSafe sur les futurs MacBook, et il bat définitivement la méthode USB-C qui l’a remplacé au cours des dernières années. Je croise les doigts pour un MacBook Pro avec MagSafe à venir cet automne.

Quoi qu’il en soit, ça le fait pour cette semaine. Jusqu’à la prochaine fois.

– Christine Romero-Chan