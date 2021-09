L’automne DeFi après l’été Solana ? Les commerçants restent à court alors que Bitcoin saute k et Ether à près de 700

Les plateformes de dérivés cryptographiques axées sur la vente au détail s’écartent du reste du marché, car Bybit, qui a récemment connu la liquidation la plus élevée comme toujours, enregistre désormais des taux de financement négatifs.

Pour le troisième jour consécutif, le marché des crypto-monnaies rebondit à chaque session ; Asie, Europe et Amérique du Nord.

Le dernier accès de force a Bitcoin (BTC) dépassant 48 500 $, et actuellement, nous oscillons autour de 48 000 $. L’éther (ETH) a atteint environ 3 680 $ et se négocie actuellement autour de 3 600 $.

La capitalisation boursière totale de la cryptographie se dirige également lentement vers 2,3 billions de dollars, ce qui améliore le sentiment du marché. Pas plus tard que la semaine dernière, les sentiments étaient de peur, l’indice Crypto Fear and Greed affichant une lecture de 45, qui est passé à neutre à 49 mercredi.

Aujourd’hui, alors que le marché est toujours neutre, la lecture a encore augmenté à 53, commençant à pencher du côté de la cupidité.

Fait intéressant, alors que les prix des actifs cryptographiques ont commencé à augmenter, le taux de financement est toujours très faible et, dans certains cas, même négatif.

Le taux de financement Bitcoin le plus élevé est actuellement de 0,0306% sur OKEx, alors qu’il est négatif de 0,0302% sur Bybit et négatif de 0,0053% sur BitMEX, selon Bybt.

« Lieu de produits dérivés avec probablement la plus forte concentration de participants de détail et des positions à fort effet de levier s’écartant du reste du marché avec un biais court », a noté le trader Light. “Environnement constructif pour les taureaux”, a-t-il ajouté.

L’intérêt ouvert continue également de se remettre de la baisse de la semaine dernière. L’OI sur les contrats à terme Bitcoin est maintenant à 16,11 milliards de dollars après avoir chuté à 14,81 milliards de dollars le 13 septembre, mais nous sommes encore loin du pic de 27,68 milliards de dollars de la mi-avril.

En ce qui concerne les contrats à terme sur Ether, OI est à 8,75 milliards de dollars, contre 7,84 milliards de dollars lors de la récente chute des prix. L’OI sur les contrats à terme sur l’éther a en fait atteint un nouveau sommet historique le 6 septembre, à 11,62 milliards de dollars, lorsque le prix de l’éther a brièvement dépassé 4 000 $.

Sur CME, OI for Ether future est de retour à 780,6 millions de dollars, contre 650,22 millions de dollars il y a deux jours, près du pic de 860,75 dollars de moins de 10 jours. Quant à BTC, OI est à 3,81 milliards de dollars, se remettant d’une baisse à 3,29 milliards de dollars. Le BTC OI ATH de CME était le 13 avril à 5,27 milliards de dollars.

Outre les principaux actifs cryptographiques, la finance décentralisée (DeFi) semble enfin être de retour sous les feux de la rampe.

Serait-ce l’automne DeFi après l’été Solana ? C’est à voir, mais les pièces DeFi mènent sûrement le rebond cette fois, avec REN, SUSHI, DYDX, UMA, RUNE, CRV et SNX en hausse de 10 % à 20 % au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, Solana (SOL) est en baisse de 25 % à 159,64 $ par rapport à son ATH il y a une semaine après avoir progressé de 517 % en août et début septembre.

La capitalisation boursière du secteur DeFi a enregistré une hausse à 136,4 milliards de dollars, tandis que la valeur totale bloquée (TVL) dans le secteur est désormais de 180 milliards de dollars.

Après six derniers mois difficiles, DeFi semble prêt à apporter un soulagement à ses détenteurs, bien que les DEX soient à la traîne du reste du secteur.

Bitcoin BTC

47 913,79 $

-0,29%

+0.61%

+4.00%

Ethereum ETH

3 616,42 $

-0,22%

+5.33%

+4,71%

Solana SOL

158,08 $

-1,23%

+0,09%

-18,78%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.