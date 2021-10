L’automobile gagne la bataille des transports en commun dans l’après-pandémie

10/03/2021 à 9h03 CEST

La pandémie de coronavirus est venue faire dérailler les plans des gouvernements pour encourager l’utilisation des transports publics et réduire autant que possible l’utilisation des véhicules privés. Car, après quelques mois au cours desquels la mobilité est tombée à des plus bas historiques, la voiture est le « gagnant & rdquor ; retour au travail après la pandémie. C’est ce que Greenpeace dénonce à travers un dossier qui analyse l’évolution de la mobilité et qu’il a publié à l’occasion de la Journée mondiale sans voiture 2021. Conclusion principale : alors que le trafic routier se rapproche déjà des valeurs précovid, les transports publics se développent plus lentement et elle est toujours à 70 % de la demande par rapport à 2019. Pour l’instant, la voiture remporte la « bataille » contre les transports en commun, ce qui signifie plus d’émissions polluantes.

Greenpeace souligne que les transports en commun sont « fondamentaux & rdquor; pour la durabilité des villes et rappelons qu’un transfert de la demande du bus et du métro vers le véhicule privé aurait des conséquences négatives sur la qualité de l’air et, par extension, sur la santé.

Le plus grand danger est encore à venir. En raison de l’influence de la météorologie, novembre et décembre sont des mois où la pics de pollution ils sont courants dans des villes comme Madrid. Avec l’aggravation qu’il y a deux semaines le trafic a déjà atteint 99,6% en heure de pointe par rapport à une journée équivalente en 2019.

Cette reprise de la mobilité dans les voitures particulières ne se produit pas de la même manière dans les trains et les bus. La demande de transports publics urbains est d’environ 70% par rapport aux valeurs de 2019, une valeur qui se répète constamment dans toute l’Espagne.

Causes de la récupération rapide de la voiture

Causes de la récupération rapide de la voitureParmi les villes qui ont fourni des données, au moins Gérone (Teisa) et Valladolid (Auvasa) sont situées dans ces 70%, très proches de Valence (EMT) à 71% et de Madrid (EMT et métro) à 72%. Des données similaires à celles de Barcelone, où la TMB enregistre 75% en métro et 66% en bus. La fourchette va de 60% sur la Costa del Sol (Malaga) à 80% à Gijón (Emtusa), mais toujours avec 70% comme point de référence, souligne Greenpeace.

L’analyse réalisée par Greenpeace pour la Journée mondiale sans voiture comprend jusqu’à cinq causes possibles qui expliquent la récupération rapide de la voiture devant les transports en commun.

-Ongle moins d’encombrement en raison de la baisse générale de la mobilité.

-Ongle plus facile de se garer, pour la même raison.

-La faux sentiment d’insécurité face à la contagion dans les transports en commun.

-La reprise de la mobilité du travail pour la fin du télétravail.

-La prédominance du tourisme national devant l’international.

« Pendant la pandémie, nous avons vu comment les villes sont plus vivables quand il y a moins de voitures. Cependant, beaucoup de nos maires n’ont rien appris pendant cette pandémie & rdquor;, explique Adrián Fernández, responsable de la mobilité chez Greenpeace. « Si des mesures urgentes ne sont pas prises, nous risquons des niveaux de trafic pires qu’en 2019. Plus de voitures, plus de pollution et une moins bonne qualité de vie& rdquor;, ajoute.

Pour éviter de futurs épisodes de contamination, Greenpeace exige le mise en œuvre immédiate des zones à faibles émissions (ZBE). La loi sur le changement climatique impose déjà à 150 villes d’avoir cette mesure au cours de l’année prochaine. Cependant, actuellement, seuls Madrid et Barcelone ont une LEZ.

Des mairies peu engagées

Des mairies peu engagéesLes militants de Greenpeace ont demandé en avril dernier au maire de Séville, Juan Espadas, d’activer le ‘Plan de respiration‘(anciennement Plan Centro, suspendu depuis 2011). Une réclamation similaire à celle faite vendredi dernier contre Abel Caballero, maire de Vigo, qui n’a pas encore préparé de proposition de ZBE, malgré le fait que la Fédération espagnole des communes et provinces (FEMP), qu’il préside, a préparé un guide encourageant sa mise en œuvre.

De même, l’organisation environnementale demande au gouvernement espagnol d’élaborer un règlement pour réglementer les zones à faibles émissions requises par la loi. Jusqu’à présent, le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique a présenté des directives pour leur préparation, mais elles ne sont pas obligatoires.

Selon Greenpeace, l’absence de critères contraignants permet aux communes moins compromises d’établir des zones très laxistes sans effets réels, comme cela s’est produit avec la modification du centre de Madrid, réalisée par le maire José Luis Martínez-Almeida, qui permettra à 45 000 voitures supplémentaires de se rendre au centre, prévient l’ONG.

Le dossier de Greenpeace appelle une série de mesures urgentes freiner la tendance actuelle et favoriser l’usage des transports collectifs au détriment du véhicule particulier.

Parmi celles adressées au gouvernement espagnol, la nécessité d’inclure dans la future loi sur la mobilité un fonds de financement de l’État qui garantit la fourniture de services de transport public à l’ensemble de la population, à travers un système basé sur le ‘fiscalité verte‘, avec des revenus de péages, des taxes sur les transports polluants (comme l’aviation) ou des contributions des grands générateurs de mobilité.

Récupérer les services ferroviaires pré-covid

Récupérer les services ferroviaires pré-covidIl propose également de développer une réglementation ZBE obligatoire pour les entités locales, et récupérer l’offre de services ferroviaires avant la pandémie, notamment dans les obligations de service public (OSP) et mettre en place de nouveaux hubs de banlieue dans les grandes villes qui ne disposent pas de ce service, comme Cordoue, Vigo ou Valladolid. Augmenter le nombre de voies Bus-HOV sur les voies d’accès aux grandes villes est une autre des propositions.

Greenpeace offre aux municipalités la commodité de augmenter l’offre de transports en commun et garantir un financement stable des systèmes de transport en fonction de leurs compétences.

Améliorer les temps de trajet en transports en commun avec des mesures telles que l’extension de la longueur des voies de bus, l’introduction de la priorité aux feux de circulation, de nouvelles lignes express et un contrôle et une surveillance accrus des véhicules mal garés et de la « double rangée & rdquor ; est une autre des propositions.

De même, prétendre permettre des systèmes tarifaires flexibles (postpaid) adapté aux nouvelles modalités du télétravail, où la diversité des déplacements va au-delà des déplacements domicile-travail.

Le télétravail réduit les émissions

Le télétravail réduit les émissionsL’organisation environnementale comprend également des propositions pour les entreprises. Entre elles, permettre plus de jours de télétravail dans les postes dont les caractéristiques permettent de travailler à distance, en réservant la présence pour des tâches et des événements spécifiques.

Parce que Seulement si les entreprises ajoutaient un jour de télétravail de plus par semaine, les émissions des transports seraient réduites de 3% dans des villes comme Madrid ou Barcelone, selon les calculs de Greenpeace.

« De cette manière, la promotion du télétravail pourrait permettre d’économiser entre 400 tonnes de dioxyde de carbone par jour dans la Communauté de Madrid ou 600 tonnes dans la province de Barcelone », ajoute-t-il.

L’ONG considère nécessaire revoir les politiques internes en matière de voyages d’affaires, évitant les déplacements inutiles pour des réunions ou des réunions pouvant être remplacées par une visioconférence, notamment lorsqu’il est nécessaire d’utiliser l’avion

Réduire l’offre de places de stationnement dans les bureaux et développer des plans de déplacements au travail qui favorisent la utiliser des modes durables pour se rendre sur le lieu de travail est une autre revendication de Greenpeace auprès des entreprises.

