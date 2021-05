L’autonomie de la batterie du Sony WF-1000XM4 pourrait faire honte aux Galaxy Buds Pro

Une autre amélioration que Sony apporterait à ses prochains écouteurs phares est l’ajout de la résistance à l’eau, le WF-1000XM4 étant classé IPX4. Ce n’est pas aussi protecteur que l’IPX7 sur les Galaxy Buds, mais il devrait les protéger des éclaboussures et de la pluie.

Sur le front audio, les écouteurs seraient équipés d’une nouvelle puce Sony V1 pour améliorer la qualité et les performances de l’ANC. Le WF-1000XM4 sera également livré avec une prise de voix précise, une fonction empruntée au Sony WH-1000XM4 supra-auriculaire qui combine plusieurs microphones pour des appels vocaux plus clairs. Le support LDAC et Hi-Res Audio est également inclus.

Aucune date de sortie n’a été fournie, mais WinFuture indique que le Sony WF-1000XM4 sera lancé “prochainement” et vendu au prix de 280 €, ce qui est un peu plus élevé que le prix de lancement de 250 € de son prédécesseur. Cependant, étant donné la taille plus petite et la durée de vie améliorée de la batterie, ces minuscules écouteurs pourraient valoir la peine.