L’autoportrait de Kurt Cobain vendu 281 000 $ aux enchères

UNE Kurt Cobain Le dessin autoportrait caricatural s’est vendu plus d’un quart de million de dollars lors d’une vente aux enchères.

Le dessin réalisé au feutre noir sur la papeterie du TNT Music Center à Singapour par le charismatique leader du groupe NIRVANA se représente en train de jouer de la guitare et est signé “Kurdt Kobain Rock Star” et écrit à la main sur la droite, “Je ne sais pas jouer et je m’en fous!” Cobain a offert le dessin à Jacques Chong, un photographe indépendant qui a travaillé avec Cobain durant NIRVANA‘s “Ça ne fait rien” tournée promotionnelle de l’album à Singapour en 1992.

L’estimation originale du dessin, qui a été vendue ce week-end par Les enchères de Julien, se situait entre 10 000 $ et 20 000 $. Cependant, il a fini par rapporter 281 250 $ après 21 offres.

Les enchères de Julien a battu des records du monde avec la vente de Kurt Cobainsouvenirs de , y compris Cobainle cardigan porté sur “MTV débranché” à New York, qui s’est vendu pour un montant record de 334 000 $, son “In utero” une guitare Fender Mustang de tournée qui s’est vendue 340 000 $, son cardigan porté lors de sa dernière séance photo qui s’est vendue 75 000 $, un NIRVANA liste de jeu d’assiettes en papier écrite Cobainl’écriture de qui s’est vendue pour un montant record de 22 400 $ et la vente du Guinness Book of World Record de Cobain‘s “MTV débranché” 1959 Guitare électro-acoustique Martin D-18E, vendue 6 millions de dollars, ce qui en fait la guitare la plus chère au monde jamais vendue aux enchères.

Cobain est décédé en 1994 d’une blessure par balle auto-infligée peu de temps après avoir pris une dose massive d’héroïne – qui aurait pu s’avérer fatale à elle seule.

Kurt a commencé à consommer de l’héroïne pour soulager les maux d’estomac chroniques dont il avait souffert toute sa vie.

NIRVANA a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll le 10 avril 2014 — cinq jours seulement après le 20e anniversaire de Cobainest la mort.



VENDU pour 281 250 $! Une caricature d’autoportrait de Kurt Cobain jouant de la guitare, signée à gauche du dessin “Kurdt Kobain Rock Star” et manuscrite à droite “Je ne sais pas jouer et je m’en fous !” Vendu maintenant dans nos icônes musicales sur https://t.co/TiME89uOXn ! pic.twitter.com/jvfHVeyXdQ – Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 12 juin 2021

Mots clés:

nirvana

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).