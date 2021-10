L’autopsie de Brian Laundrie n’est pas concluante sur la cause du décès, une étude plus approfondie est prévue, selon un avocat

Les restes retrouvés de Brian Laundrie – qui ont été décrits comme des « ossements » par la police – feront l’objet d’un examen plus approfondi après qu’une autopsie n’a pas permis d’établir la cause ou le mode de décès, a déclaré un avocat.

Les restes de Laundrie, qui ont été découverts mercredi dans un parc de Floride, seront transmis à un anthropologue pour une étude plus approfondie, a déclaré vendredi à Fox News l’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino.

Plus tôt dans la journée, Bertolino avait déclaré sur « Good Morning America » ​​sur ABC qu’on lui avait dit que lui et la famille Laundrie pourraient recevoir des informations sur la cause du décès de Brian vendredi à midi, mais cela ne s’est pas produit.

« J’ai été informé par les forces de l’ordre [Thursday] que peut-être à midi aujourd’hui, nous aurions plus d’informations », avait déclaré Bertolino lors de l’interview télévisée, a rapporté FOX 13 de Tampa.

Les restes ont été retrouvés au parc environnemental de Myakkahatchee Creek, non loin de la maison familiale de Laundrie à North Port, une petite ville de la côte du golfe à environ 85 miles au sud de Tampa.

La découverte a mis fin à plus d’un mois de spéculations sur le sort de Laundrie, qui n’avait pas été vu depuis le 13 septembre, lorsqu’il a quitté la maison de ses parents pour une randonnée dans le parc.

Le FBI a confirmé que les restes étaient ceux de Laundrie jeudi, le lendemain de leur découverte.

Laundrie, 23 ans, était le fiancé de Gabby Petito, 22 ans, dont le corps a été retrouvé dans le Wyoming le 19 septembre. Le couple avait effectué un voyage dans plusieurs États à travers les États de l’Ouest, mais Laundrie est retourné en Floride seul le 1er septembre.

La famille de Petito a signalé sa disparition le 11 septembre. Deux jours plus tard, Laundrie a quitté le domicile de ses parents, prétendument pour une randonnée dans le parc où ses restes ont été retrouvés plus d’un mois plus tard. Sa famille a signalé sa disparition le 17 septembre.

Laundrie était considérée comme une personne d’intérêt dans la disparition de Petito, qui est devenue une enquête pour meurtre après que les autorités ont annoncé le 12 octobre à la suite d’une autopsie que la femme était décédée des suites d’un étranglement.

Un tribunal fédéral du Wyoming a émis un mandat d’arrêt contre Laundrie le 23 septembre, 10 jours après sa dernière visite, sur la base des allégations des parents de Petito selon lesquelles il aurait « volé » la carte de crédit de leur fille. Les autorités ont lié Laundrie à environ 1 000 $ d’achats entre le 30 août et le 1er septembre.

La semaine dernière, le célèbre avocat de la défense pénale Mark Geragos a déclaré à Fox News que la famille de Brian Laundrie pourrait potentiellement faire face à des conséquences juridiques s’il s’avérait qu’elle avait fourni une aide à Laundrie alors qu’il était considéré comme un fugitif.

