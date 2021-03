L’autopsie de l’enseignante de Marbella indique que le vaccin AstraZeneca n’a pas causé sa mort

L’autopsie clinique réalisée sur l’enseignant de Marbella (Málaga) décédé d’une hémorragie cérébrale deux semaines après avoir reçu la première dose de AstraZeneca souligne que le vaccin n’est pas lié à sa mort, a confirmé le ministre andalou de la Santé, Jesús Aguirre.

S’adressant aux journalistes à Huelva, le ministre de la Santé, après avoir exprimé ses condoléances à la famille, a indiqué qu ‘ »il n’y a pas de cas » et a précisé « avec force » que « il n’y a pas de relation claire et causale entre la vaccination et la mort. «

Il a précisé que le défunt a subi une autopsie clinique à laquelle ont participé deux pathologistes et un coroner et qu’elle a été pratiquée « d’une manière aussi réglementée et scientifique que possible. »

Prédisposition à avoir un accident vasculaire cérébral

« Il n’y a pas de relation de cause à effet entre l’injection ou l’administration du vaccin et ce décès et je veux que ce soit clair », a-t-il déclaré, ajoutant que « Ceci est un rapport préliminaire mais, comme l’ont indiqué les médecins légistes et les pathologistes, il détermine déjà clairement et avec force qu’il n’y a pas de relation de cause à effet. «

Comme le journal a avancé ce vendredi Au sud de Malaga, les spécialistes ont déterminé que l’enseignant décédé avait une prédisposition avoir un accident vasculaire cérébral

L’enseignante de 43 ans, mère de deux enfants, aurait pu souffrir d’un anévrisme, qui aurait déclenché des saignements massifs qui a causé sa mort.

Ils n’ont détecté aucun signe de thrombus

Dans les études préliminaires aucun signe de thrombus n’a été détecté dans le corps de la victime, même si nous devrons attendre les résultats des différentes études microscopiques qui sont menées à partir des échantillons prélevés, ajoute les informations du journal de Malaga.

Concernant les autres épisodes de thrombus chez les personnes vaccinées, Aguirre a souligné que «quotidiennement le ministère de la Santé à travers le système de surveillance épidémiologique communique à l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé et à l’Agence européenne des médicaments tout effet indésirable possible de tout médicament ou vaccin. »