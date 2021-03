L’autopsie révèle que Casey Goodson Jr., un homme noir tué par l’adjoint du shérif de l’Ohio, a été abattu cinq fois par derrière

(COLUMBUS, Ohio) – Casey Goodson Jr., un homme noir, a été abattu cinq fois dans le dos par un adjoint du shérif blanc de l’Ohio en décembre dernier, selon un dernier rapport du coroner publié jeudi.

L’autopsie finale a confirmé les déclarations précédemment faites par la famille de Goodson selon lesquelles le jeune homme de 23 ans était décédé après que l’adjoint de l’ancien shérif du comté de Franklin, Jason Meade, lui ait tiré plusieurs fois dans le dos et le torse. Des proches disent que Goodson ouvrait la porte de la maison de sa grand-mère à l’époque.

« Cette famille et cette ville ont subi suffisamment de traumatismes et notre guérison ne peut pas commencer tant que Meade n’est pas tenue responsable de cet acte odieux », a déclaré Sean Walton, l’un des avocats de la famille de Goodson, dans un communiqué mercredi soir. «Jason Meade est une menace pour la communauté et la sécurité publique chaque jour où il continue d’être libre», a-t-il ajouté.

Le coroner du comté de Franklin a énuméré la cause du décès comme un homicide – une détermination médicale utilisée dans les cas où une personne est décédée de la main de quelqu’un d’autre, mais pas une conclusion juridique. Cela n’implique pas une intention criminelle.

Lire la suite: Les problèmes liés au maintien de l’ordre dans la police

La fusillade a eu lieu à Columbus le 4 décembre tandis que Meade, un vétéran de 17 ans du bureau du shérif, terminait une recherche infructueuse d’un fugitif dans le cadre d’un groupe de travail sur les fugitifs du US Marshals Office.

Le maréchal américain Peter Tobin a déclaré que le jour de la fusillade, Meade avait confronté la victime à l’extérieur de son domicile après que Goodson, qui n’était pas l’objet de la fouille fugitive, soit passé et aurait agité une arme à Meade.

Un témoin a entendu Meade ordonner à la victime de laisser tomber son arme, et quand il ne l’a pas fait, l’adjoint l’a abattu, a déclaré Tobin après la fusillade. La famille a dit que Goodson avait un sandwich, pas une arme à feu, dans sa main. Même si Goodson portait une arme à feu, a réitéré la famille, il avait un permis pour le faire.

Les responsables ont déclaré qu’une arme à feu avait été récupérée sur les lieux mais n’ont pas fourni de détails supplémentaires.

«Mon petit-fils vient de recevoir une balle dans le dos quand il est entré dans la maison», a déclaré la grand-mère de Goodson à un répartiteur peu de temps après, selon 911 enregistrements obtenus par The Associated Press. «Je ne sais pas s’il va bien.

Peu de temps après la fusillade, Tobin a tenu une conférence de presse où il a qualifié la fusillade de justifiée, une déclaration qu’il a ensuite rétractée.

Alors que Meade travaillait avec un groupe de travail des maréchaux américains plus tôt dans la journée, les maréchaux et le bureau du shérif ont déclaré plus tard qu’il était à son heure lorsque la fusillade s’est produite.

La détermination par un coroner des blessures à l’entrée et à la sortie n’a aucune incidence sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là, car elle n’explique pas comment les individus étaient positionnés à l’époque, a déclaré Mark Collins, un avocat de la défense représentant Meade. Le coroner «ne peut pas expliquer comment un corps a été positionné – s’il était plié, s’il se tenait droit ou comment il a été tourné», a déclaré Collins.

L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête pénale menée par le bureau du procureur américain avec l’aide de la Division des droits civils du ministère de la Justice.

Une fois l’enquête terminée, le bureau du procureur du comté de Franklin, Gary Tyack, examinera l’autopsie avant de décider s’il faut inculper Meade. L’adjoint reste en congé administratif du bureau du shérif.

Le shérif du comté de Franklin, Dallas Baldwin, a déclaré que l’autopsie finale publiée jeudi «ne fournit pas tous les faits nécessaires pour nous donner ces réponses», et qu’il attendra la fin de l’enquête pénale avant de poursuivre toute action disciplinaire contre Meade.

« Je veux être clair que les politiques d’utilisation de la force du bureau du shérif du comté de Franklin interdisent à tout député d’utiliser une force meurtrière contre quiconque ne constitue pas une menace immédiate pour l’officier ou pour les autres », a déclaré Baldwin dans un communiqué. « Cependant, je tiens également à souligner que les enquêtes criminelles au fil des ans ont montré que l’emplacement physique des blessures par balle à lui seul ne raconte pas toujours toute l’histoire de ce qui s’est passé. »

___

Farnoush Amiri est membre du corps de la Presse associée/ Rapport pour America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.