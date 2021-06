L’autopsie Shock G révèle une surdose de fentanyl, de méthamphétamine et d’alcool

Les détails de l’autopsie ont maintenant émergé sur le pionnier du hip-hop Gregory Jacobs, alias Shock G, décédé en avril de cette année.

L’opioïde ultra-puissant fentanyl a maintenant revendiqué un autre phénomène musical, selon les détails de l’autopsie qui émergent aujourd’hui. Shock G, un des premiers hip-hop qui a présenté au monde Tupac Shakur et “The Humpty Dance”, est décédé en avril d’une overdose massive impliquant un cocktail mortel de fentanyl, de méthamphétamine et d’alcool.

Shock G, de son vrai nom Gregory Jacobs, a ingéré le mélange « accidentellement », selon le rapport du médecin légiste du comté de Hillsborough. En d’autres termes, ce n’était pas un suicide et un acte criminel n’était pas impliqué – mais Jacobs testait clairement les limites de son corps.

On ne sait pas quels niveaux de chaque médicament ont été trouvés dans le système de Jacobs, bien que nous supposions que des quantités substantielles étaient impliquées. Le mélange des diverses substances mortelles n’arrangeait pas les choses, surtout à doses élevées.

Le 22 avril, Shock G a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel au Vista Inn & Suites à Tampa, en Floride. Shock G semblait en bonne santé et actif avant ce point, selon les rapports du personnel de l’hôtel qui a observé le musicien avant sa mort. Lorsque Jacobs n’a pas pu vérifier l’après-midi du 22, le personnel de l’hôtel est entré dans la chambre et a trouvé Shock G inconscient.

Shock G, dont le plus grand impact sur la musique et la culture hip-hop a eu lieu dans les années 80 et 90, est décédé à 57 ans. Le légendaire producteur et personnalité du rap a fait son entrée sur la scène avec Digital Underground, un groupe qui, contrairement à la plupart des artistes d’aujourd’hui, a refusé. se prendre au sérieux. Cette irrévérence renvoie à une période plus dynamique et optimiste de l’histoire du hip hop, comme peut en témoigner toute personne familière avec “The Humpty Dance”.

La découverte du fentanyl comme facteur de sa mort soulève plus d’inquiétudes au sujet d’une drogue qui décime nos superstars musicales.

Au cours des dernières années, les surdoses de fentanyl – prises seules ou en combinaison avec d’autres médicaments – ont conduit aux surdoses de Tom Petty, Prince et Mac Miller, entre autres. Tout récemment, le rappeur DMX est également décédé d’une overdose mortelle impliquant du fentanyl. Comme Shock G, un cocktail mortellement puissant était impliqué (dans le cas de DMX, c’était un mélange de crack, de fentanyl, d’alcool, de pilules sur ordonnance et de COVID-19 qui a mis fin à la vie du rappeur).

Plus tôt cette semaine, une date de procès pour les trafiquants de drogue de Mac Miller a été annoncée. Les trois trafiquants ont été détenus sans caution pendant plus de deux ans et accusés d’avoir sciemment vendu des médicaments contrefaits mortels contenant du fentanyl. Tous trois ont plaidé non coupables à diverses accusations fédérales en matière de stupéfiants.