L’autorisation BTS de danser sur scène arrive au stade SoFi à LA

in

BTS a annoncé quatre dates au SoFi Stadium pour « Permission BTS de danser sur scène ».

Le concert marquera le premier spectacle en personne depuis la tournée mondiale BTS de 2019 “Love Yourself: Speak Yourself”. Les mégastars se produiront quatre nuits au SoFi Stadium de Los Angeles, à partir du 27 novembre, du 28 novembre, du 1er décembre et du 2 décembre. Les billets pour les dates supplémentaires seront mis en vente le 9 octobre, avec plusieurs options de prévente disponibles.

Les fans qui ont acheté des billets VIP pour la tournée Map of the Soul annulée ont un premier coup sur ces billets en prévente. L’accès anticipé commence le 5 octobre pour ces fans, les autres détenteurs de billets y ayant accès le 6 octobre. Les 8 et 9 octobre verront les ventes générales d’adhésion au BTS Fanclub Army.

BTS a également ouvert Global Citizen Live avec une performance de « Permission to Dance ». Maintenant, le groupe programme quatre nuits à Los Angeles au SoFi Stadium.

Le groupe a également fait une apparition lors du Global Citizen Live de Coldplay pour “My Universe”. La piste collaborative a été abandonnée la semaine dernière avec deux versions alternatives. Cette chanson apparaîtra également sur l’album Music of the Spheres de Coldplay, qui sortira le 15 octobre.

Vous cherchez à acheter des billets pour le prochain événement BTS Permission to Dance on Stage ? Les fans et les détenteurs de billets pour la tournée annulée auront un accès anticipé pour acheter leurs billets pour l’événement. Voici un petit programme pour voir quand vous pouvez acheter vos billets pour BTS à LA.

Autorisation BTS de danser sur scène – LA SoFi Stadium

Dates de prévente des billets5 octobre à 15 h 00 PT – Les achats VIP de Map of the Soul Tour peuvent acheter des billets en prévente. acheter des billets en prévente 8 octobre – 15 h HP – Billets de prévente pour les fans vérifiés généraux disponibles 9 octobre – 15 h HP – Billets grand public disponibles en vente

BTS a officiellement reporté sa tournée Map of the Soul en août 2021, “en raison de circonstances changeantes indépendantes de notre volonté”, selon l’annonce. L’étape nord-américaine de la tournée a été reportée en mars 2020 alors que la pandémie de coronavirus a balayé le pays. Les dates reportées n’étaient pas possibles et le groupe a décidé d’annuler complètement la tournée avec une annulation formelle.

A propos de l’auteur