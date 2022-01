L’autoritarisme peut être nécessaire pour lutter contre le changement climatique, selon une étude de Cambridge

par Jon Miltimore, La Fondation pour l’éducation économique :

L’humanité est confrontée à de nombreuses menaces réelles. Aucun d’entre eux n’exige l’autoritarisme ou l’atteinte aux libertés civiles.

Une étude récente publiée dans American Political Science Review, une revue universitaire trimestrielle à comité de lecture publiée par l’Université de Cambridge, commence par une question taquine : « Le pouvoir autoritaire est-il jamais légitime ? »

Pour beaucoup, la réponse est clairement non, concède l’auteur de l’étude, Ross Mittiga, professeur adjoint de théorie politique à l’Université pontificale catholique du Chili. Mais Mittiga, dans le résumé de l’étude, suggère le contraire :

« Alors que, dans des conditions normales, le maintien de la démocratie et des droits est généralement compatible avec la garantie de la sécurité, dans les situations d’urgence, des conflits entre ces deux aspects de la légitimité peuvent survenir et surviennent souvent. Un exemple frappant en est la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle de sévères limitations à la libre circulation et à l’association sont devenues des techniques légitimes de gouvernement. Le changement climatique constitue une menace encore plus grave pour la sécurité publique. Par conséquent, je prétends que la légitimité peut nécessiter une approche tout aussi autoritaire. »