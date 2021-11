L’Autorité aéroportuaire indienne achètera probablement deux systèmes de contre-drones d’une valeur de 9,9 crores de roupies au cours de l’exercice 2022-2023

L’Autorité aéroportuaire indienne devrait acheter deux systèmes de contre-drones d’une valeur estimée de l’achat de Rs 9,9 crore.

Au cours de l’exercice 2022-2023, l’Airports Authority of India devrait se procurer deux systèmes de contre-drones ! Le document publié par la direction des systèmes aéroportuaires de l’AAI a déclaré que le système de contre-drones devrait fournir une solution complète et complète basée sur plusieurs capteurs en ce qui concerne la détection, l’identification, le suivi et la naturalisation des drones. Le document indiquait qu’au cours de l’exercice 2022-2023, l’Autorité indienne des aéroports devrait acheter deux systèmes de contre-drones avec une valeur estimée d’achat de Rs 9,9 crore, selon un rapport de la PTI. Cette année, au mois de juin, des drones voyous avaient largué deux bombes sur la station IAF de l’aéroport de Jammu, blessant deux personnes.

Réagissant à l’attaque de juin, Smit Shah, directeur des partenariats, Drone Federation of India (DFI), avait déclaré que l’Inde devrait investir davantage dans la recherche et la technologie anti-drone ainsi que les acheter de manière planifiée afin de répondre aux problèmes de sécurité découlant des opérations de voyous, les véhicules aériens sans pilote. L’Inde compte quelques entreprises qui effectuent des recherches locales et également certaines entreprises qui s’associent avec des fournisseurs étrangers, mais il faut se concentrer davantage sur ce domaine de la technologie des contre-drones, avait noté Shah. La technologie des contre-drones, pour arrêter les véhicules aériens sans pilote, utilise des radars, des méthodes électro-optiques, des dispositifs à radiofréquence, des mécanismes acoustiques ou la technologie des capteurs combinés.

Un document de politique a été publié par le ministère de l’Aviation civile en octobre 2019 principalement pour faire face aux éventuels problèmes de sécurité, des drones voyous aux installations clés telles que les centrales nucléaires ainsi que les bases militaires. Selon le document, de multiples incidents d’observation de drones à proximité d’avions de ligne ainsi que d’aéroports majeurs tels que Mumbai et New Delhi ont soulevé des problèmes de sécurité des vols. De plus, le quotient de menace a été augmenté pour les VVIP qui peuvent être ciblés par des drones malveillants, avec la recrudescence de l’utilisation des drones. Selon le rapport, il n’y a pas de données officielles sur le nombre de drones civils opérant dans le pays. Cependant, on estime qu’en Inde, il y a environ quatre à six drones lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.