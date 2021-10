Pour que la cryptographie soit un actif autorisé pour soutenir un ETP ou un autre produit structuré, elle doit répondre à cinq critères : un niveau élevé de soutien institutionnel et d’acceptation ; des prestataires de services réputés et expérimentés pour prendre en charge les produits ; un marché spot mature ; des marchés à terme réglementés pour la négociation de produits dérivés et des mécanismes de tarification robustes et transparents.

Share