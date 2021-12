L’Autorité britannique de la publicité ordonne à Arsenal de supprimer l’annonce « trompeuse » des fan tokens

L’Autorité britannique des normes de publicité (ASA) a ordonné à l’Arsenal FC de supprimer les publicités de fan token de son compte Facebook et de son site Web officiels, accusant le club de football d’avoir « trompé » les investisseurs avec la publicité.

Selon le régulateur de la publicité, Arsenal « a banalisé l’investissement dans les actifs cryptographiques et a profité de l’inexpérience ou de la crédulité des consommateurs » et « n’a pas réussi à illustrer le risque de l’investissement », en plus de ne pas préciser que le « jeton » était un actif crypto. »

Les jetons de fans de club deviennent une tendance courante parmi les clubs sportifs du monde entier en tant que stratégie pour utiliser de nouvelles voies pour adopter la blockchain et rapprocher leurs fans. Principalement alimenté par des partenaires, Arsenal s’est associé à des équipes comme Barcelone, la Juventus et le Paris Saint Germaine, entre autres, pour lancer leur jeton plus tôt dans l’année.

El club colocó un anuncio en su página web el 6 de agosto y en su página de Facebook el 12 de agosto pidiendo a los fanáticos que descargaran la aplicación Socios para poder opinar sobre el tipo de canción que les gustaría escuchar cuando el club ganara los partidos à la maison. Cependant, l’ASA n’était pas du tout d’accord avec l’approche du club, affirmant que le club avait supposé que les utilisateurs connaissaient déjà le fonctionnement du jeton numérique.

En réponse, un porte-parole d’Arsenal a déclaré au Guardian que le club prend ses « responsabilités en matière de marketing auprès de nos fans très au sérieux. Nous examinons attentivement les communications des fans concernant nos promotions et fournissons des informations sur les risques financiers. «

Le club s’est conformé à la directive ASA concernant la suppression des publicités, et la répression fait écho à la prétendue tolérance zéro contre toutes les formes de publicités à la frontière des crypto-monnaies au Royaume-Uni.

Tel que rapporté par Blockchain.news, un législateur londonien a demandé aux régulateurs de la publicité d’interdire les publicités sur les crypto-monnaies, alimentées par les publicités Floki Inu inondant le système de transport de la ville.

La répression de l’évolution d’Arsenal vers la blockchain et les jetons numériques indique un ou plusieurs événements connexes à venir alors que les monnaies numériques se frayent un chemin dans un monde financier traditionnel.

Source de l’image : Shutterstock