L’autorité de Singapour émet un avertissement cryptographique après que le PM ait été la proie d’escrocs

Les responsables de Singapour ont publié un avis aux investisseurs potentiels de Bitcoin (BTC) et de crypto-monnaie, les avertissant des dangers de s’engager sur un marché aussi volatil.

Notamment, l’avertissement intervient à peine 48 heures après que le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, s’est fait approprier son image par un utilisateur de la plate-forme de jetons sociaux BitClout, qui a utilisé le nom du Premier ministre pour vendre des jetons d’une valeur presque combinée de 10000 $.

Le 6 avril, le président de l’Autorité monétaire de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a mis en garde contre les risques inhérents à la spéculation dans l’espace de la crypto-monnaie, affirmant que leur valeur n’était liée à aucun élément fondamental sous-jacent. Shanmugaratnam a déclaré que les investisseurs particuliers devraient rester à l’écart.

«Les crypto-monnaies peuvent être très volatiles, car leur valeur n’est généralement pas liée à des fondamentaux économiques. Ils sont donc très risqués en tant que produits d’investissement et ne conviennent certainement pas aux investisseurs particuliers », a déclaré Shanmugaratnam, comme le rapporte BNN Bloomberg.

Quelques jours plus tôt, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a averti les citoyens de rester vigilants en ce qui concerne les investissements dans les crypto-monnaies après que des jetons portant son nom, sa ressemblance et son profil sur les réseaux sociaux aient été frappés.

La croissance de 1000% de Bitcoin au cours de l’année écoulée a suscité de nombreux avertissements gouvernementaux tels que ceux émis par Hsien et Shanmugaratnam. Le Bitcoin, et les crypto-monnaies de manière plus générale, obligent les régulateurs à prendre conscience du fait que leur capitalisation boursière croissante les élève hors du statut d ‘«actif marginal» et les légitime aux yeux des investisseurs.

Shanmugaratnam a déclaré que le MAS continuerait de surveiller de près les développements de la crypto-monnaie et tenterait de maintenir le rythme réglementaire à mesure que les progrès technologiques se poursuivent.

«L’espace des actifs cryptographiques est en constante évolution. MAS a suivi de près les développements et continuera d’adapter ses règles au besoin pour s’assurer que la réglementation reste efficace et proportionnée aux risques posés », a déclaré Shanmugaratnam. «Les investisseurs, pour leur part, doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils négocient des crypto-monnaies», a-t-il ajouté.