L’autorité de surveillance financière suisse approuve le premier fonds du pays qui investit principalement dans des actifs cryptographiques.

Le superviseur suisse des marchés financiers a annoncé mercredi avoir approuvé le premier fonds du pays qui investit principalement dans les actifs cryptographiques. Le Crypto Market Index Fund est réservé aux investisseurs qualifiés et classé dans la catégorie “autres fonds pour investissements alternatifs” présentant des risques particuliers, a déclaré l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans un communiqué. Les actifs cryptographiques sont basés sur la technologie blockchain ou de grand livre distribué.

La FINMA a déclaré qu’elle avait lié l’approbation à des exigences spécifiques.

«Afin de faciliter une innovation sérieuse, la FINMA applique les dispositions existantes des lois sur les marchés financiers de manière cohérente et neutre sur le plan technologique», a ajouté le régulateur financier, garantissant ainsi que les nouvelles technologies ne sont pas utilisées pour contourner les règles existantes. Étant donné que les crypto-actifs comportent des risques particuliers, la FINMA a également noté qu’elle avait lié l’approbation à des exigences spécifiques, notamment que le fonds ne peut investir que dans des actifs établis avec un volume de négociation suffisamment important. Les investissements doivent être effectués par l’intermédiaire de contreparties et de plateformes établies basées dans un pays membre du Groupe d’action financière et sont soumis à la réglementation anti-blanchiment correspondante, a déclaré la FINMA.

La Suisse fait partie des rares pays ayant une sécurité juridique pour le secteur de la cryptographie.

Comme indiqué l’année dernière, les législateurs suisses ont introduit un nouveau système de lois pour réglementer la crypto et la blockchain dans le pays. Les nouvelles réglementations, inscrites dans les statuts, se présentent sous la forme d’amendements au droit des sociétés et au droit financier, qui donnent pour la première fois une assise légale à la blockchain et à la crypto-monnaie. Les lois offrent des définitions pour la première fois pour l’échange de titres numériques et définissent également le processus juridique pour la saisie des actifs cryptographiques en cas de faillite. Les législateurs suisses ont décrit le rôle des échanges cryptographiques dans le pays concernant les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres mesures de conformité.