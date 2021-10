Juridique & Réglementaire

L’Autorité des services financiers de Dubaï publie un cadre réglementaire pour les « tokens d’investissement »

AnTy26 octobre 2021

La Dubai Financial Services Authority (DFSA) a annoncé son cadre réglementaire pour les « Investment Tokens », qui peuvent être des titres ou des produits dérivés.

L’agence définit les jetons d’investissement comme des jetons sécurisés cryptographiquement qui représentent des droits et des obligations similaires à ceux conférés par un titre ou un dérivé ou ont un objectif similaire et sont émis, transférés et stockés à l’aide de la technologie de grand livre distribué (DLT).

Ces jetons sont différents des jetons d’échange ou des cryptos, pour lesquels la DFSA prévoit de déployer un cadre pour inclure des jetons utilitaires et des jetons adossés à des actifs ou des pièces stables. L’agence publiera un document de consultation à ce sujet au quatrième trimestre.

Le cadre des jetons d’investissement, non détaillé dans l’annonce, est basé sur le document de consultation publié en mars, s’applique aux entreprises qui souhaitent émettre ou échanger des jetons d’investissement dans le Centre financier international de Dubaï et aux entreprises accréditées qui souhaitent offrir des services financiers liés à ces jetons.

« Créer un écosystème permettant aux entreprises innovantes de prospérer aux Émirats arabes unis est une priorité clé pour les gouvernements des Émirats arabes unis et de Dubaï, ainsi que pour la DFSA », a déclaré Peter Smith, directeur général, responsable de la stratégie, des politiques et des risques à la DFSA.

Cette consultation a permis à l’agence d’introduire un régime pertinent pour le marché, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils attendaient avec impatience de recevoir les candidatures des entreprises intéressées et de « contribuer à la croissance continue des services financiers axés sur l’avenir dans le DIFC ».

