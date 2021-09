L’Autorité du tourisme de Thaïlande envisage de lancer sa propre crypto-monnaie utilitaire.

L’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) réfléchit au lancement de sa propre crypto-monnaie utilitaire afin de rendre le Royaume plus attrayant pour les touristes et les investisseurs en crypto. Le TAT Coin a été lancé par l’office du tourisme de Thaïlande, qui vise à capitaliser sur de nombreux détenteurs et investisseurs de crypto. L’agence est actuellement en pourparlers avec la Bourse de Thaïlande concernant le jeton numérique, qui serait utilisé avec des bons, mais ne serait pas échangeable, selon les rapports.

L’agence de tourisme devra également obtenir l’autorisation et l’approbation réglementaire de la SEC.

L’agence de tourisme soutenue par l’État devrait également obtenir l’autorisation et l’approbation réglementaire de la Securities and Exchange Commission du pays, qui a déjà montré sa réticence à délivrer des licences pour les opérateurs de crypto. Le gouverneur de la TAT, Yuthasak Supasorn, a déclaré que la fintech et la crypto-monnaie changent le monde et que la Thaïlande doit suivre le rythme. « Nous devons préparer l’infrastructure numérique et l’alphabétisation numérique pour nos opérateurs touristiques afin de commencer le « cryptotourisme », car le modèle commercial traditionnel pourrait ne pas être en mesure de suivre les nouveaux changements. »

La Thaïlande vise à devenir un hub mondial de cryptographie.

L’agence a de grands projets pour transformer la Thaïlande en un hub mondial de cryptographie, mais les régulateurs financiers se méfient toujours des actifs numériques. Le TAT pourrait commencer à développer son « crypto-tourisme » en proposant dans les aéroports une carte de débit bitcoin que les « crypto-nomades » pourront utiliser lors de leurs déplacements. Pour le moment, cela reste juste un concept, tout comme le TAT Coin. L’agence thaïlandaise avait précédemment affirmé que jusqu’à 40 millions de touristes visitaient l’île par an avant que la pandémie ne frappe. Aujourd’hui, ce nombre est tombé à quelques milliers car le pays reste soumis à un couvre-feu, à un verrouillage complet et est en grande partie fermé aux touristes qui doivent passer par des procédures de quarantaine strictes et coûteuses.