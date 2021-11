L’autorité hebdomadaire : Édition #168

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 168e édition est arrivée, avec toutes les infos à ne pas manquer ici.

Nouvelles populaires cette semaine

Microsoft :

Samsung :

De nouvelles fuites suggèrent que nous pourrions voir les Galaxy S21 FE et S22 au début de l’année prochaine. Et de nouvelles spécifications et rendus officiels ont été divulgués pour le S21 FE 5G – il semble que le S21 FE sera disponible dans les variantes Snapdragon 888 et Exynos 2100, selon les marchés.

Pendant ce temps, le rendu du Samsung Galaxy A53 a fuité et il n’y a pas de prise casque. Samsung a annoncé son événement Exynos pour le 19 novembre, et bien que nous espérions voir son premier processeur Exynos alimenté par AMD, Samsung s’est tourné vers les médias sociaux pour réfuter tout lancement d’Exynos, nous faisant savoir que nous nous attendions à des « changements sur les comptes sociaux », quoi qu’il en soit. moyens. Et Samsung a révélé la prochaine évolution de la RAM pour smartphone, la DRAM LPDDR5X, promettant des vitesses 1,3 fois plus rapides et une consommation d’énergie 20 % inférieure – elle pourrait faire ses débuts dans le Galaxy S22. La société aurait intensifié sa production de téléphones pliables l’année prochaine, avec l’intention de produire 9,8 millions de téléphones pliables de quatrième génération. Cette semaine également, Samsung a visé Apple avec son offre de chiffons de polissage gratuits, apparemment uniquement en Allemagne pour le moment, après l’annonce du chiffon de polissage d’Apple à 19 $ le mois dernier. Enfin, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Dex : Samsung cessera de prendre en charge son système Samsung Dex sur les machines Windows 7 et macOS à partir de janvier 2022.

Motorola :

Google:

Google dit que le déverrouillage des empreintes digitales du Pixel 6 peu fiable est une fonctionnalité, pas un bogue : apparemment, les algorithmes de sécurité « améliorés » sont le coupable. Et apparemment, si un Pixel 6 manque de batterie, il casse le capteur d’empreintes digitales. Euh, quoi? Seule une réinitialisation d’usine résoudra ce problème pour le moment, il est donc préférable de garder votre Pixel 6 chargé. Après tout, le Google Pixel 6 pourrait obtenir une intelligence de déverrouillage du visage : il y a apparemment des preuves qu’il est en préparation… Un tas de marques prendront en charge l’option de thème de fond d’écran d’Android 12, mais Samsung, Honor et Asus ne le feront pas encore. Ailleurs, un responsable de Google a confirmé que nous ne verrons pas de Pixelbook 2 avant au moins 2023.

Pomme:

OnePlus :

Espacer:

Autre part:

Films/TV :

Vous pouvez obtenir votre premier mois de Disney Plus pour seulement 1,99 $, seulement jusqu’à la fin de ce week-end (14 novembre). En parlant de Disney Plus, il s’agit de mettre à niveau les films Marvel vers IMAX, ce qui signifie des barres noires plus petites. Pendant ce temps, Disney Plus Day le 12 novembre a célébré le deuxième anniversaire du service de streaming, avec de nouveaux films comme Shang-Chi et Jungle Cruise disponibles pour tous les abonnés. La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things est arrivée, mais vous devrez attendre l’été 2022 pour le lancement de la saison 4 de Netflix. Notre guide sur ce qu’il faut diffuser ce mois-ci: le dernier de Tom Hanks, Star Trek: Discovery saison 4, La roue du temps, et plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir avant d’attraper Ghostbusters: Afterlife dans les salles à partir du 19 novembre – la suite directe tant attendue des deux premiers films s’appuie fortement sur la connaissance du premier film de 1984, nous allons donc revoir (nous pourrions sauter le le deuxième, cependant.) Surprise: le service de films à volonté de Moviepass pourrait faire son retour.

Jeu :

Netflix Gaming se déploie sur iPhone et iPad une semaine après son lancement sur Android, avec la même gamme de cinq jeux. Le lancement de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition de jeudi ne s’est pas déroulé sans heurts, avec le Rockstar Games Launcher arrêté pendant plus de 18 heures et la version PC extraite de la boutique en ligne de Rockstar. Et Forza Horizon 5 lancé sur Xbox – les critiques sont glorieuses, The Verge l’appelant « le meilleur Forza Horizon à ce jour ». Avec plus de 4,5 millions de joueurs, il s’agit du plus gros lancement jamais réalisé pour un jeu Xbox propriétaire. Pendant ce temps, le travail a commencé sur Fallout 5, mais la sortie est susceptible d’être très, très loin… En retard, l’extension « Endwalker » de Final Fantasy XIV est maintenant retardée de deux semaines au 7 décembre. reporté à février 2022, tandis que la console Playdate de Panic est également reportée au «début 2022». Cette semaine marque un an depuis la sortie de la PlayStation 5 (12 novembre 2020) et de la Xbox Series X/S (10 novembre 2020). Et il va bientôt devenir encore plus difficile d’acheter une PS5 après que Sony ait réduit son objectif de fabrication d’un million de consoles. Konami a temporairement retiré deux de ses jeux les plus populaires des marchés numériques. Un problème de droits impliquant des images d’archives dans le jeu signifie que Metal Gear Solid 2 et 3 sont retirés. L’exclusivité PS4 perdue, The Tomorrow Children, devrait revenir après que le développeur ait racheté les droits de Sony : les serveurs de jeu ont été fermés en 2017, maintenant Q-Games le rééditera sous « une forme évoluée ».

Commentaires

Merveille hebdomadaire

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition a été lancé jeudi, nous avons donc pensé plonger dans quelques nouvelles entourant le jour du lancement, puis jeter un œil à quelques moments mémorables de l’histoire de GTA…

The Trilogy — The Definitive Edition est une compilation remasterisée de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas, désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Switch.

Les moments les plus mémorables de GTA

Si vous vous sentez nostalgique de tout ce qui concerne GTA, voici quelques-uns des moments les plus mémorables de la franchise.

Si vous n’avez jamais joué à la trilogie, sachez qu’il y a des spoilers à venir – et ces vidéos sont très certainement NSFW.

La cinématique d’ouverture de GTA III

La cinématique d’ouverture en 2001 a été un moment monumental pour l’industrie du jeu. Le passage de la 2D descendante à la 3D a fait de cette expérience une expérience époustouflante pour tous ceux qui jouaient au jeu à l’époque.

GTA Vice City : la trahison de Lance Vance (alerte spoiler !)

La dernière mission du jeu, Keep Your Friends Close, voit Lance Vance trahir Tommy Vercetti (exprimé par Ray Liotta) et a été l’un des moments GTA les plus cinématographiques de tous les temps…

GTA San Andreas : « Tout ce qu’on avait à faire, c’était de suivre le foutu train, CJ !

GTA San Andreas a eu des scènes assez inoubliables, comme celle de la mission The Wrong Side of the Tracks.

GTA IV : « Ils l’ont brûlé, Niko ! »

La mission Roman’s Sorrow dans GTA IV est l’un des moments les plus mémorables du jeu, alors que Roman découvre son appartement en feu.

GTA V : M. Philips

Le consensus général est peut-être que GTA V n’a pas un bon scénario, mais il a Trevor, et l’une de ses plus grandes missions est la mission M. Philips.

GTA V: le voyage de clôture de Trevor

Lorsque le pied de Trevor se coince dans la clôture après avoir crié à la tante Denise de Fraklin et qu’il a une explosion explosive, c’est certainement l’un des moments les plus drôles de Trevor dans GTA V.

Calendrier technique

18-19 novembre : Sommet exécutif MediaTek

19 novembre : Événement Samsung Exynos

19 novembre : Ghostbusters : Sortie d’Au-delà

24-30 novembre : Vente d’automne Steam

26-29 novembre : Week-end du Black Friday et du Cyber ​​Monday

30 novembre-2 décembre : Snapdragon Tech Summit (successeur de Snapdragon 888 ?)

6-8 décembre : Sommet RSC-V

8 décembre : Date de sortie de Halo Infinite (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Tweet technique de la semaine

Pour ceux d’entre vous qui ont joué à Unpacking – ou pour toute personne assez âgée pour se souvenir d’un Game Cube…

Paula Beaton, rédactrice en chef

