L’autorité hebdomadaire : édition n°166

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 166e édition ici, apportant tous les événements d’actualité de la semaine dans votre boîte de réception.

Joyeux Halloween ! J’espère que vous avez vos citrouilles sculptées et des trucs et friandises à portée de main. Je passe le week-end à parcourir une longue liste de films d’horreur, et j’ai enfin mis la main sur une PS5, alors je suis ravi de jouer enfin à Returnal !

Nouvelles populaires cette semaine

Sony :

Samsung :

Pomme:

Google:

Facebook:

C’est officiel : Facebook est désormais Meta. La société a changé de nom cette semaine alors que Mark Zuckerberg a fait une présentation Connect d’une heure sur ses plans pour le métavers. Le nouveau casque Oculus Quest a également été annoncé, pour l’année prochaine, bien que Facebook abandonne également la marque Oculus, ce sera donc probablement le Meta Quest. Cela fait suite à des semaines de turbulences et de contrecoups continus à propos de la fuite de Facebook Papers, de la traite des êtres humains et plus encore. Cela n’a cependant pas affecté les bénéfices, car ils ont encore dépassé les 9 milliards de livres sterling au cours du dernier trimestre…

Intel :

Les puces Intel Alder Lake de 12e génération inaugurent une nouvelle ère : trois nouvelles puces, dirigées par le modèle Core i9-12900K, avec un total de 16 cœurs et 24 threads, promettant une amélioration des performances de 19% par rapport à ses puces de 11e génération.

Autre part:

La pénurie de puces a durement touché les smartphones au cours d’un autre trimestre lent, mais les revenus sont en hausse de 12%, les entreprises mettant des puces dans les téléphones de milieu de gamme et haut de gamme. Le Palmbuds Pro a été lancé mardi, disponible en pré-commande pour 99 $, 129 $ en sortie générale. Qualcomm a annoncé quatre (un peu) nouveaux processeurs de milieu de gamme : Snapdragon 778G Plus est une mise à niveau mineure, Snapdragon 695 apporte une 5G meilleure/plus rapide aux téléphones à bas prix. Bizarrement, LG distribue des codes de réduction pour le Pixel 5a qui pourraient vous rapporter 65 $, nous ne savons pas encore pourquoi. Et la série Honor 50 a été lancée dans le monde entier, mais le Pro n’est pas disponible en dehors de la Chine. En parlant de Chine, la série Redmi Note 11 a été lancée : le Pro manque une charge de 120 W mais contient un SoC Dimensity 920, une batterie de 5 160 mAh et un écran de 120 Hz. Et la Redmi Watch 2 a également atterri, offrant une meilleure autonomie de la batterie, un GPS embarqué et un suivi SpO2. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de Tesla a atteint 1 000 milliards de dollars lundi après une commande Hertz de 100 000 véhicules électriques. Enfin, Blue Origin a lancé des plans pour lancer Orbital Reef, une station spatiale privée qui sera une sorte de parc d’activités, entre 2025 et 2030.

Films/TV :

Jeu :

Examen de Google Pixel 6 : vaut chaque centime – Des appareils photo polyvalents, une longue durée de vie de la batterie et des performances solides rendent cette version complète facile à recommander. Avis Google Pixel 6 Pro : Le Pixel le plus convaincant à ce jour — « Google s’est rapproché autant qu’il ne l’a jamais fait de la bonne combinaison de forme, de fonctionnalités et de fonctionnalités. » Avis du Samsung Galaxy A02s : prix défiant toute concurrence, ambitions limitées — « Un achat raisonnable pour le prix, mais dépensez un peu plus et vous en obtiendrez beaucoup plus. » Avis sur Motorola Moto G Power (2021) : géant de la batterie économique – Avec une autonomie de plusieurs jours, un appareil photo solide et la puce Snapdragon 662, c’est un excellent choix pour moins de 300 $. Revue Amazon Fire TV Stick 4K Max : cloches, sifflets et plus – La meilleure clé Fire TV du marché a un processeur plus rapide, une RAM supplémentaire et tout ce que vous pourriez demander.

Caractéristiques

Merveille hebdomadaire

Si les films d’horreur ne vous donnent pas des nuits blanches ce week-end d’Halloween, le Weekly Wonder de cette édition pourrait le faire. Nous demandons : la prochaine grande tempête solaire pourrait-elle provoquer une apocalypse sur Internet ?

Qu’est-ce qui cause une tempête solaire?

Le soleil inonde régulièrement la terre de « vents solaires », des particules chargées électromagnétiquement. Ceux-ci ne causent généralement aucun dommage à la terre ou à nous grâce au champ magnétique terrestre. Mais environ une fois par siècle environ, cette matière chargée électriquement interagit avec le champ magnétique pour créer une tempête solaire, qui a le potentiel de perturber les réseaux électriques, les communications par satellite et les câbles sous-marins.

Bien que la probabilité qu’une de ces tempêtes frappe la terre se situe entre 1,6 et 12%, les experts prédisent que cela pourrait se produire dans les 20 à 25 prochaines années. Une violente tempête solaire pourrait provoquer une « apocalypse Internet » qui couperait Internet pendant des semaines, voire des mois, selon un article de recherche rédigé par le Dr Sangeetha Jyothi, professeur adjoint à l’Université de Californie à Irvine.

Comment une tempête solaire pourrait-elle affecter notre Internet ?

Internet repose sur un réseau de câbles sous-marins qui s’étendent sur environ 1,3 million de kilomètres. Certains de ces câbles mesurent plus de 12 000 milles de long. Si une catastrophe naturelle telle qu’une tempête solaire venait à endommager ces câbles sous-marins, d’énormes parties d’Internet pourraient être paralysées, avec des pannes pouvant durer des mois.

La bonne nouvelle est que ces câbles sont conçus pour être robustes. Ils utilisent la lumière, et non le courant, pour envoyer des signaux, les rendant insensibles aux dommages électriques. La mauvaise nouvelle est que les câbles ont des répéteurs conçus pour amplifier les signaux sur de longues distances. S’ils sont perturbés par une tempête solaire, ceux-ci pourraient théoriquement détruire l’ensemble du réseau sous-marin. Autre bonne nouvelle : il est peu probable que tous les pays et continents soient touchés. Les régions les plus proches des pôles magnétiques de la Terre seraient les plus durement touchées, mais cela pourrait signifier que les régions qui ne subissent pas de panne d’électricité deviennent déconnectées de celles qui le font. Si une tempête solaire frappe la Terre, nous n’aurons probablement que 13 heures environ pour nous préparer.

Cela s’est-il déjà produit?

Il y a eu deux tempêtes solaires enregistrées dans l’histoire récente, en 1859 et 1921.

L’événement Carrington en 1859 a entraîné de graves perturbations géomagnétiques, provoquant l’incendie des fils télégraphiques. La super tempête du New York Railroad de 1921 a entraîné des pannes généralisées des voies ferrées et des communications sous-marines. Bien sûr, l’Internet et la connectivité tels que nous les connaissons n’existaient pas à l’époque, donc l’impact n’a pas été aussi grave qu’il pourrait l’être si cela se produisait aujourd’hui.



Que pouvons-nous faire?

Techniquement, si une tempête solaire détruit les répéteurs sous-marins, Internet est capable de réacheminer le trafic via un itinéraire différent, toujours opérationnel, selon les experts. Mais ce sont « les bords du réseau » qui devraient nous inquiéter. Si suffisamment de routeurs sous-marins sont touchés, nous pourrions constater que la bande passante est limitée aux services d’urgence et essentiels, laissant les petites entreprises et les clients résidentiels déconnectés pendant des semaines ou des mois.

La réponse pourrait être l’Edge computing, où les réseaux locaux et décentralisés permettent aux communautés de « construire leur propre » Internet. Cependant, ce n’est qu’une solution à court terme. Les gouvernements pourraient recourir à d’autres options comme les maillages sans fil (Loon ou Commotion de Google). Les opérateurs de réseau doivent commencer à poser plus de câbles à des latitudes plus basses. Les tests de résilience seront également essentiels – nous devons savoir comment les pannes de réseau à grande échelle nous affecteront et comment les modules sous-marins pourraient récupérer s’ils étaient affectés par une tempête solaire.

Calendrier technique

5 novembre : Lancement de Call of Duty : Vanguard

9 novembre : Annonce de l’événement des fêtes de Motorola

9 novembre : Lancement du Poco M4 Pro 5G

10 novembre : Le CES a dévoilé New York

18-19 novembre : Sommet exécutif MediaTek

24-30 novembre : Vente d’automne Steam

26-29 novembre : Week-end du Black Friday et du Cyber ​​Monday

30 novembre-1er décembre : Sommet technologique Snapdragon

Tweet technique de la semaine

Et un petit plus :

