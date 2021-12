L’autorité hebdomadaire : le pliable de Huawei

Bienvenue à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 174e et dernière édition de l’année ici, avec le lancement du Huawei P50 Pocket, un premier aperçu officiel de la série Xiaomi 12, les dernières fuites du Galaxy S22, et plus encore.

J’espère que tous ceux qui ont fêté hier ont passé un très joyeux Noël ! Je suis un peu dans le coma alimentaire après le dîner de Noël ce matin, comme il se doit, et j’essaie de choisir quel jeu de société sortir pour passer du temps en famille plus tard !

Nouvelles populaires cette semaine

Hadlee Simons / Autorité Android

Huawei :

La poche Huawei P50 lancée le 23 décembre : un rival à 1 400 $ du Galaxy Z Flip 3 avec une fiche technique assez solide comprenant un écran OLED pliable de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une charnière de conception sans espace, une batterie de 4 000 mAh et le Snapdragon 888 4G SoC, suffisamment puissant pour s’attaquer à la plupart des tâches et des jeux. Il s’agit d’un lancement uniquement en Chine pour l’instant, sans aucune nouvelle sur la disponibilité mondiale pour le moment.

Samsung :

La série Samsung Galaxy S22 pourrait avoir une charge sans fil plus rapide et se décliner dans de nouvelles couleurs intéressantes. Un leaker dit que tous les téléphones Galaxy S22 auront un dos en verre, y compris le modèle de base, mais prenez cela avec une pincée de sel. Une autre fuite prétend que le Galaxy S22 Ultra pourrait acquérir une fonction d’amélioration des détails qui pourrait fournir plus de détails aux prises de vue 108MP, tandis qu’une affiche montrant prétendument le Galaxy S22 Ultra a également fui cette semaine, le téléphone faisant sa meilleure impression de note, détaillant une conception révisée de l’appareil photo et S Pen. Et un leaker vétéran vient peut-être de révéler la date de lancement du Galaxy S21 FE : il pourrait arriver le 11 janvier, selon Evan Blass. Il a également corroboré la batterie de 4 500 mAh, mais souligne la prise en charge de la charge filaire de 25 W, ainsi que le partage d’un manuel d’utilisation confirmant l’absence de chargeur dans la boîte. Nous avons également vu une vidéo de déballage prématurée du S21 FE qui nous dit presque tout, des spécifications à la conception. Le déploiement de Samsung One UI 4/Android 12 a été interrompu en Corée pour corriger les bugs de Google Play : Je ne sais pas encore si cela affecte le déploiement aux États-Unis, et aucun mot sur la reprise du déploiement en Corée. Également cette semaine : les téléviseurs et moniteurs 2022 de Samsung prendront en charge sa nouvelle norme de jeu HDR10+, avec des fonctionnalités pour les joueurs telles que la correction automatique des couleurs HDR et des taux de rafraîchissement variables jusqu’à 120 Hz.

Google:

Vrai moi:

Le Realme GT 2 Pro a été taquiné lors d’un événement spécial lundi, mais tout ce que nous savons pour le moment, c’est qu’il arrive bientôt – et Realme a parlé de « nouvelles » technologies à venir dans la série (ou peut-être juste le Pro ?) caméra.

OnePlus :

Xiaomi :

Pomme:

Espace:

Autre part:

Le premier pliable de Honor, le Honor Magic V’s confirmé : pourrait être un rival du Galaxy Z Fold 3, bientôt disponible. Il s’agit de notre premier bon aperçu du Moto G Stylus 2022 : de nouveaux rendus et une vidéo publiée montrant un grand écran plat, trois caméras arrière et une fente de stylet intégrée, et les fuites revendiquent un lancement «à la mi-2022». Découvrez notre premier aperçu de l’OSOM OV1, du cerveau derrière l’Essential Phone – les spécifications complètes seront révélées au MWC en février. Vivo Watch 2 est lancé avec une autonomie d’une semaine, eSIM smarts : le prix commence à 1 299 yuans en Chine (~ 204 $). L’Amazon Appstore fonctionne enfin sur Android 12. Un tas d’entreprises ont abandonné le CES 2022 : Amazon, Meta, T-Mobile et plusieurs organes de presse, dont The Verge et TechCrunch. En parlant du CES 2022, LG vient de sortir deux nouveaux moniteurs : le LG UltraFine Display (32UQ85R) et le DualUp Monitor (28MQ780) s’adressent à différents publics mais sont conçus pour le travail à distance ou l’utilisation au bureau. :18 rapport hauteur/largeur. Et les concepts CES de LG Display montrent que l’OLED flexible n’est pas seulement pour les pliables, avec sa chaise multimédia originale et son tour flexible – cette chaise a l’air assez confortable. Votre boîte aux lettres pourrait être remplacée par une boîte intelligente à température contrôlée qui reçoit les livraisons par drone : La boîte est actuellement en cours de développement par Dronedek, et 4 000 devraient être déployées au cours des 18 prochains mois. Enfin, les régulateurs américains de la sécurité automobile, la NHTSA, ont ouvert une enquête sur 580 000 véhicules Tesla au sujet de cette fonctionnalité qui vous permet de jouer et de conduire en même temps.

Films/TV :

Jeu :

LG a annoncé son premier ordinateur portable de jeu, qui ressemble à une bête, mais opte pour un processeur Intel de 11e génération, contient également des graphiques Nvidia GeForce 3080 Max-Q, une mémoire double canal et un SSD ultra-rapide. Certains joueurs de Halo Infinite ont dû utiliser des kits de développement Xbox lors du premier tournoi majeur : il semble que Microsoft ait autant de mal à obtenir des consoles Xbox que le reste d’entre nous. En parlant de Halo Infinite, le jeu est repris par le club félin : le pack Cat Lovers, qui vous permet d’ajouter des oreilles de chat à votre casque, est tombé cette semaine et tout le monde l’achète. Mais personne n’achète les Ghost Recon NFT d’Ubisoft : même le casque avec la demande de 600 heures de jeu ne voit pas beaucoup d’action, il semble que les joueurs ne soient pas de grands fans de NFT. Le portage tant attendu de Final Fantasy 7 Remake ne fonctionne pas bien sur PC – avec un prix élevé de 70 $, nous nous attendrions à mieux que le bégaiement et les chutes de trame signalés, mais ne vous inquiétez pas, les moddeurs sont dessus. Les Game Awards ont atteint 85 millions de diffusions en direct cette année, une augmentation par rapport au nombre record de 83 millions de l’année dernière. Et Hadès devient le premier jeu vidéo de l’histoire à remporter un Hugo Award : le roguelike basé sur la mythologie grecque a remporté la catégorie « Meilleur jeu vidéo » nouvellement créée. Enfin, Rockstar offre aux propriétaires de PC du remasterisateur GTA Trilogy un jeu gratuit : vous pouvez récupérer GTA V : Premium Edition, GTA IV : Complete Edition, Max Payne 3, LA Noire ou Bully : Scholarship Edition jusqu’au 5 janvier.

Commentaires

Au lieu de critiques cette semaine, nous jetons un coup d’œil à certains de nos favoris, best-ofs et choses que nous avons manquées en 2021 :

Caractéristiques

Merveille de la semaine

Pour le Weekly Wonder festif de cette semaine, j’ai pensé partager cinq merveilles geek et liées à la technologie que j’ai trouvées en naviguant sur le Web dans un état de lait de poule et de chocolat cette semaine.

Seul à la maison dans les années 2000

Tout d’abord : seul à la maison. C’est l’un des films de Noël préférés du pays, et un incontournable pour moi chaque année, mais à quoi ressemblerait-il aujourd’hui ?

BuzzFeed a partagé un excellent article il y a quelques années qui date un peu maintenant, mais vous voyez l’idée… smartphones, iPad, appels Zoom, traduction Google. Le séjour de Kevin seul à la maison serait très différent maintenant de ce qu’il était au début des années 90.

Et il y a quelques années, Macaulay Culkin lui-même a partagé ce que Kevin pourrait faire ces jours-ci, qui, avouons-le, ressemble beaucoup à la plupart d’entre nous pendant les vacances…

Les lettres de Tolkien du Père Noël

Entre 1920 et 1943, l’auteur du Seigneur des anneaux JRR Tolkien a écrit et illustré des lettres de Noël du Père Noël à ses enfants. Au départ simples, ils sont devenus plus complexes au fil des ans, avec l’écriture tremblante de la signature symbolique du Père Noël, un acolyte ours polaire et ses pitreries hilarantes, ses gobelins et ses elfes des neiges. Vous pouvez même acheter la collection dans un livre, Les Lettres du Père Noël.

La technologie du Père Noël

Prochaine étape : vous êtes-vous déjà demandé comment le Père Noël reste au top de ses listes de vilains ou de gentils, gère des milliards de lettres d’enfants du monde entier, et emballe et livre ses cadeaux à temps chaque année ? Cette pièce de Simon Pitt jette un regard assez complet sur la technologie qui alimente les opérations du Père Noël.

Dîner de Noël à bord de l’Apollo VIII

Que vous ayez mangé de la dinde traditionnelle avec tous les accompagnements hier, que vous ayez remplacé la dinde par du canard, du rosbif ou une autre viande, ou que vous ayez opté pour une option végétarienne ou végétalienne, nous pouvons tous être d’accord sur une chose : le dîner de Noël est le meilleur !

Cela n’avait pas l’air si génial pour l’équipage de l’Apollo VIII alors qu’ils se dirigeaient vers la lune en 1968, même si au moins la dinde, la sauce et la compote de pommes aux canneberges étaient là, même s’il s’agissait de dinde thermostabilisée et de congélation- sauce séchée.

Les premières lumières de Noël

Que serait Noël sans des guirlandes de lumières scintillantes sur nos arbres et nos maisons, même s’il faut parfois des efforts au niveau de Clark Griswold pour les faire lever ?

Mais saviez-vous que les premières lumières de Noël ont été inventées par Thomas Edison ? Le 22 décembre 1880, Edison a enfilé les lumières à l’extérieur de son laboratoire de Menlo Park, de sorte que ceux qui passaient par chemin de fer ont vu leur premier affichage de lumière électrique. En 1882, l’ami d’Edison, Edward Johnson, a assemblé la première chaîne de lumières électriques pour sapin de Noël, en les enroulant autour de son arbre – qui, soit dit en passant, tournait également. En 1923, le président américain Calvin Coolidge a lancé une tradition de Noël annuelle en allumant le sapin de Noël national la veille de Noël avec 3 000 lumières électriques, sur l’Ellipse au sud de la Maison Blanche. Mais les lumières électriques étaient initialement réservées aux riches, la plupart des familles utilisant des bougies pour allumer leur arbre, un incendie de maison attendait de se produire. Le câblage des lumières électriques était coûteux et nécessitait un « filier », ce que nous appellerions aujourd’hui un électricien. Ce n’est qu’en 1903 que General Electric a commencé à proposer des guirlandes lumineuses de Noël pré-assemblées. Certains disent qu’avant 1903, allumer un arbre de Noël moyen avec des lumières électriques aurait coûté près de 2 000 $ en argent d’aujourd’hui.

Calendrier technique

22 décembre-5 janvier : Soldes d’hiver Steam

22 décembre-19 janvier : Les soldes des fêtes de PlayStation

28 décembre : Lancement de la série Xiaomi 12

5-8 janvier : CES 2022

11 janvier : Lancement du Samsung Galaxy S21 FE ?

28 janvier : Uncharted : Legacy of Thieves Collection arrive sur PS5

Tweet technique de la semaine

Je vous laisse avec ça :

Quelqu’un dans mon comté a installé un arbre près de sa caméra animalière et les a capturés. Devinez ce que je fais demain ? pic.twitter.com/EefTqJNkjd

Difficile de croire que ce sera 2022 la prochaine fois que nous nous rencontrerons.

🥳 D’ici là, je vous souhaite à tous une très bonne année !

Paula Beaton, rédactrice en chef.

