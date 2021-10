Juridique & Réglementaire

L’Autorité monétaire de Singapour accorde deux licences pour offrir des services de jetons de paiement numérique

Singapour a accordé des licences à DBS Vickers, la branche de courtage de DBS Bank Ltd., et à la bourse australienne Independent Reserve pour offrir des services de jetons de paiement numérique.

Les deux sociétés ont obtenu une approbation « de principe » de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) en vertu de la loi sur les services de paiement du pays au cours des deux derniers mois. Vendredi, les deux sociétés ont annoncé dans des déclarations séparées qu’elles avaient reçu la licence du MAS.

La licence permettra à DBS Vickers d’aider directement les entreprises et les gestionnaires d’actifs à échanger des jetons de paiement numériques via DDEx. La Bourse de Singapour détient une participation de 10 % dans DDEx.

L’approbation “couplée aux récentes améliorations apportées à DDEx telles que les opérations 24 heures sur 24 depuis août, pourrait augmenter les volumes de DDEx dans les mois à venir et accélérer la dynamique de croissance de l’écosystème d’actifs numériques de DBS”, a déclaré Eng-Kwok, responsable des marchés des capitaux de DBS. Seat Moey, qui préside également l’échange et a également signalé une « forte demande » de la part des clients.

L’échange numérique DDEx de DBS, lancé en décembre pour les investisseurs individuels et institutionnels qualifiés, prévoit de doubler son nombre de participants à 1 000 et d’augmenter sa base de 20 à 30 % par an au cours des trois prochaines années. Il propose des services d’échange entre USD, HKD et yen et Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et XRP.

Independent Reserve, quant à lui, est une bourse australienne lancée en 2013, qui a mis en place ses premières opérations à l’étranger à Singapour en 2019 pour fournir des services d’échange d’actifs numériques et de négociation de gré à gré (OTC). Il fournit des paires de trading fiat-crypto en USD, en dollar de Singapour, en dollar australien et en dollar néo-zélandais.

Raks Sondhi, directeur général d’Independent Reserve Singapore, a déclaré que sa clientèle singapourienne avait bondi de 500 % depuis août de cette année.

MAS a reçu un total de 170 demandes de licence de fournisseurs de services de jetons de paiement numérique, dont Coinbase et Kraken. Alors que 30 demandes ont été retirées, deux ont été rejetées.

Le mois dernier, MAS a ordonné à Binance de cesser de fournir ses services aux résidents de Singapour, et plus tôt cette semaine, la bourse a interdit à ses utilisateurs de Singapour d’acheter et d’échanger des cryptos. Les utilisateurs peuvent toujours négocier sur sa plate-forme locale, Binance.sg – qui est autorisée à opérer sous une exemption car sa demande de licence est en cours d’examen par la MAS.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.