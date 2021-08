Juridique & Réglementaire

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) accorde sa première approbation à un échange cryptographique

L’échange de crypto-monnaie Independent Reserve a reçu une « approbation de principe » en vertu de la loi sur les services de paiement par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS).

En vertu de cette licence, la réserve indépendante fondée en 2013 est autorisée à fonctionner en tant que fournisseur réglementé de services de jetons de paiement numérique.

Selon la société, il s’agit de l’un des premiers fournisseurs de services de cryptographie à obtenir l’approbation d’une licence d’établissement de paiement majeur à Singapour.

Selon le PDG Adrian Przelozny, ce statut offre certitude et sécurité à leurs clients.

La semaine dernière, le ministre principal et président du MAS, Tharman Shanmugaratnam, a déclaré que plusieurs candidats étaient en phase finale d’examen pour obtenir une licence leur permettant d’opérer en tant que fournisseurs de services de jetons de paiement numérique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les services de paiement en janvier de l’année dernière, des centaines de candidats ont demandé la licence. Cependant, 30 candidats se sont retirés après un engagement avec le MAS tandis que deux avaient été rejetés, a déclaré Tharman à l’époque.

La loi exige que tous les fournisseurs de services DPT opérant à Singapour soient enregistrés et agréés. Il confère au MAS une autorité de surveillance sur les sociétés de paiement, y compris les échanges cryptographiques, afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences LBC et CFT.

Il y a quelques semaines, le régulateur avait déclaré que les candidats seraient « soumis à un examen minutieux dans le processus d’octroi de licence et à une surveillance continue de la MAS ».

Pendant ce temps, environ 90 fournisseurs de services opèrent dans le cadre d’une exemption de licence, y compris Binance.

Début avril, Tharman a déclaré que le marché de la cryptographie de Singapour était petit par rapport à son marché des actions et des obligations. Le volume de négociation quotidien de pointe combiné de trois principaux actifs cryptographiques ; BTC, ETH et XRP ne représentaient que 2% du volume quotidien moyen des transactions de titres sur la bourse de Singapour en 2020, a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.