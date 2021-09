L’Autorité monétaire royale du Bhoutan et Ripple vont piloter CBDC avec une blockchain privée »CryptoNinjas

Ripple, le fournisseur de solutions blockchain et crypto d’entreprise pour les paiements transfrontaliers, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec la banque centrale du Bhoutan, la Royal Monetary Authority (RMA), pour piloter une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) à l’aide du registre privé CBDC de Ripple.

S’appuyant sur son infrastructure de paiement actuelle, la RMA pilotera des cas d’utilisation de paiement de détail, transfrontalier et de gros pour un Ngultrum numérique par phases en utilisant la technologie blockchain durable de Ripple. Cela contribuera à accélérer sa mission d’augmenter l’inclusion financière au Bhoutan à 85% d’ici 2023.

« Notre collaboration avec Ripple témoigne du potentiel des CBDC à fournir un instrument de paiement numérique alternatif et durable au Bhoutan. La technologie de Ripple permettra l’expérimentation d’une CBDC avec notre infrastructure de paiement existante, tout en garantissant des transferts transfrontaliers rentables. »

– Yangchen Tshogyel, sous-gouverneur de la RMA

L’engagement de RMA à développer un système de paiement sécurisé et robuste l’a cimenté en tant que leader de l’innovation financière. En 2019, la banque centrale a lancé le système Global Interchange for Financial Transactions (GIFT) qui permet le transfert électronique de gros montants et de paiements groupés. Il complète également le système électronique de gestion des dépenses publiques (e-PEMS) du gouvernement pour rationaliser les transactions avec le gouvernement et les systèmes bancaires.

Le Bhoutan partage l’engagement de Ripple envers la durabilité en tant que l’un des seuls pays au monde à émission de carbone négative. Le registre privé CBDC, basé sur le registre XRP public et open source, est neutre en carbone et 120 000 fois plus efficace que les blockchains de preuve de travail. De plus, le grand livre privé de la CBDC offre aux banques centrales comme la RMA la sécurité, le contrôle et la flexibilité nécessaires pour déployer une stratégie de CBDC sans compromettre sa stabilité financière et ses objectifs de politique monétaire.

« Nous ne pourrions être plus ravis de nous associer à la RMA dans le cadre de son programme de CBDC et de promouvoir nos valeurs communes en créant une réalité plus durable, accessible et financièrement inclusive. En plus de fournir le cycle de vie complet des exigences CBDC, la solution de Ripple offre aux banques centrales la fonctionnalité supérieure et l’interopérabilité nécessaires pour mettre en œuvre les paiements CBDC transfrontaliers mondiaux.

– James Wallis, vice-président des engagements de la banque centrale chez Ripple

Avec le registre privé CBDC de Ripple, les banques centrales pourront accéder à un réseau de registres CBDC permettant une interopérabilité totale des règlements, tout en garantissant l’indépendance monétaire et technologique.

Autorité monétaire royale du Bhoutan

L’Autorité monétaire royale du Bhoutan (RMA) a été créée en 1982 par la 56e session de l’Assemblée nationale pour prendre en charge l’émission de la monnaie nationale, la gestion des réserves extérieures et les opérations de change.

L’Autorité assume le rôle de banquier du gouvernement, détenant la majeure partie des dépôts du gouvernement et fournissant des financements par le biais de l’agrément, de la réglementation et de la supervision des institutions financières du Bhoutan.

Avec la promulgation de la loi RMA (2010), le statut de la RMA a été élevé au rang de banque centrale autonome dotée de pouvoirs accrus en termes de mode de fonctionnement et de processus décisionnel.