L’Autorité Noida lance une banque de remplissage d’oxygène pour les associations de protection des résidents

Dans le but de faciliter l’approvisionnement en oxygène des associations de protection des résidents, l’Autorité de Noida a ouvert une banque de remplissage d’oxygène. Les responsables de l’Autorité ont déclaré que les RWA qui ont mis en place des installations L1 fourniront des bouteilles vides au centre communautaire Noida Sector 93 B. Ces bouteilles seront remplies d’oxygène. Conformément à l’ordonnance de l’autorité, aucun individu ou groupe ne recevra de bouteilles d’oxygène remplies et il a déclaré que l’installation est uniquement destinée au remplissage des bouteilles. Les bouteilles d’oxygène vides seront remises au centre entre 15h00 et 18h00 et les bouteilles seront retournées de 8h00 à 11h00 le lendemain, a rapporté IE. Des mesures ont été prises pour garantir un approvisionnement adéquat en oxygène, réduisant ainsi le champ d’action des opérateurs du marché noir.

Parallèlement, 800 concentrateurs d’oxygène d’une capacité de débit de 10 litres par minute ont été fournis par la Democracy People Foundation aux hôpitaux et aux organisations non gouvernementales (ONG) de la capitale nationale dans le cadre de son initiative Mission Oxygen. Lancée par un groupe d’entrepreneurs de Delhi-NCR, la Mission Oxygen a pour objectif de faire don de 6000 concentrateurs d’oxygène (OC) au total d’ici la fin du mois à des hôpitaux et des ONG à travers le pays, fondateur de Designhill and Democracy People Foundation, Varun Aggarwal a déclaré à PTI.

Selon Aggarwal, pendant cette crise de COVID-19 / oxygène, il s’agit du plus grand don aux hôpitaux du pays à ce jour, qui a instantanément aidé à sauver 800 vies. Pour les CO, la Fondation accepte les demandes des hôpitaux et des ONG. Cependant, les CO ne sont pas donnés aux individus car ils ne seront pas utilisés de manière optimale, a-t-il déclaré. Aggarwal a en outre déclaré que les CO sont fournis à la fois aux hôpitaux publics et privés dans plusieurs États. En outre, une usine de génération d’oxygène a été offerte par la Democracy People Foundation, en association avec une autre ONG, qui est en cours de création à l’hôpital Deen Dayal Upadhyay de Delhi. On dit que l’usine de génération d’oxygène répond à la demande en oxygène de 100 lits en continu.

