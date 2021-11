Juridique & Réglementaire

L’autorité suédoise de surveillance financière appelle à une interdiction à l’échelle de l’UE de l’extraction de crypto-monnaie

AnTy6 novembre 2021

Finansinspektionen, l’autorité suédoise de surveillance financière, a appelé à l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaie en raison des crypto-actifs, les citant comme une menace pour le climat.

« La Suède a besoin de l’énergie renouvelable ciblée par les actifs cryptographiques par les producteurs d’actifs cryptographiques pour la transition climatique de nos services essentiels, et l’utilisation accrue par les mineurs menace notre capacité à respecter l’Accord de Paris », a déclaré le régulateur cette semaine.

« L’exploitation à forte intensité énergétique des actifs cryptographiques devrait donc être interdite. »

Selon le régulateur, ce point de vue est également partagé par l’Agence suédoise de protection de l’environnement, qui abrite d’abondantes sources d’énergie renouvelables.

Cette position sur l’extraction de crypto est intervenue au milieu de la conférence COP26, où des militants écologistes appellent à une action urgente contre le changement climatique.

Maintenant, le régulateur a appelé l’Union européenne à envisager une interdiction au niveau de l’UE de la preuve de travail (PoW) de la méthode d’exploitation minière à forte intensité énergétique tout en notant d’autres méthodes d’extraction d’actifs cryptographiques qui devraient réduire la consommation d’énergie de 99,95% avec maintien Fonctionnalité.

Une autre proposition est que la Suède introduise des mesures qui mettent fin à l’établissement continu de la production de crypto-minage utilisant des méthodes énergivores dans le pays.

De plus, les entreprises qui négocient et investissent dans des actifs cryptographiques extraits à l’aide de la méthode PoW ne doivent pas être autorisées à se présenter ou à commercialiser leurs activités comme durables.

« Une interdiction de la méthode d’extraction de preuve de travail au sein de l’UE pourrait être une première étape importante dans une évolution mondiale vers une plus grande utilisation de méthodes d’extraction de crypto plus économes en énergie », a écrit Erik Thedéen, directeur général de l’Autorité suédoise de surveillance financière, et Björn Risinger, directeur général de l’Agence suédoise de protection de l’environnement.

