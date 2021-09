Juridique & Réglementaire

L’autorité suisse de réglementation des marchés financiers FINMA approuve le premier fonds crypto

AnTy29 septembre 2021

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a annoncé mercredi avoir approuvé le premier fonds cryptographique du pays.

Le fonds appelé « Crypto Market Index Fund » est un fonds d’investissement qui investit dans des actifs numériques et est réservé aux investisseurs qualifiés. Il appartient à la catégorie des « autres fonds pour investissements alternatifs » selon la loi suisse.

L’organisme de surveillance des marchés suisses a également noté que la FINMA applique les dispositions existantes des lois sur les marchés financiers d’une manière « systématiquement neutre sur le plan technologique » afin de faciliter une innovation sérieuse.

Le régulateur financier a déclaré qu’en utilisant le principe « mêmes risques, mêmes règles »”, il s’assure que les nouvelles technologies ne sont pas utilisées pour contourner les règles existantes.

Dans le cas de la cryptographie, car elle implique des « risques particuliers », des exigences spécifiques sont en outre appliquées, telles que le fonds ne peut investir que dans des actifs cryptographiques établis avec un volume de négociation suffisamment important.

En outre, des exigences spécifiques en matière de gestion des risques et de reporting pour les institutions chargées de la conservation et de la gestion sont également appliquées ici.

Les investissements dans des fonds cryptographiques doivent également être effectués par l’intermédiaire de contreparties et de plates-formes établies basées dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI) et soumises aux réglementations correspondantes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), a-t-il déclaré.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.