L’autoroute Mumbai-Pune obtient un système de gestion du trafic intelligent ! Voir les avantages de ce système de haute technologie

Bientôt, l’autoroute Mumbai-Pune longue de 94 km sera dotée du système de gestion du trafic intelligent (ou autoroutes). En 2019, la Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) avait lancé un appel d’offres pour la sélection d’une agence pour mettre en œuvre le système, mais il n’a pas donné de réponses. En raison du confinement induit par le Covid-19, le processus a encore été retardé. Maintenant, sur trois soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire a été sélectionné et bientôt, le contrat sera attribué. Une fois le contrat attribué, il faudra 9 à 10 mois pour que le système soit opérationnel après les tests, selon un rapport d’IE.

Qu’est-ce qu’ITMS ?

Le système intelligent de gestion du trafic est une application d’intelligence artificielle (IA) connectée à des caméras de haute technologie, à des capteurs ainsi qu’à d’autres systèmes de détection d’infractions au code de la route tels que la coupure de voies et les excès de vitesse installés sur les autoroutes pour minimiser le nombre d’accidents et pour une réglementation et une efficacité gestion du trafic. La conception du système a été faite de manière à fournir des mises à jour en temps réel aux autorités sur la configuration de leur centre de commande central, afin de surveiller les contrevenants au trafic. Un responsable a été cité dans le rapport disant que le centre de contrôle sera situé à Lonavala. En outre, il y aura également d’autres centres de surveillance en direct aux guichets des véhicules et aux postes de péage.

Pourquoi un ITMS est-il nécessaire sur l’autoroute Mumbai-Pune ?

L’autoroute Mumbai-Pune est l’un des corridors artériels les plus fréquentés du pays. Aujourd’hui, elle traite près de 60 000 véhicules par jour, un chiffre en augmentation. Plusieurs accidents, morts et embouteillages ont été enregistrés sur la voie express. Selon les autorités, l’ITMS les aidera à contrôler le trafic et à renforcer la discipline routière. En outre, cela aidera à surveiller le tronçon à tout moment et à atténuer les situations de type accidentel.

Combien coûtera le projet ?

Le coût estimé du système est de Rs 160 crore pour une période de 10 ans sur une base PPP. Selon le rapport, les autorités désigneront l’agence la moins disante pour la mise en œuvre, la réparation, l’entretien, les opérations ainsi que d’autres services connexes.

Quelles infractions au code de la route l’ITMS mettra-t-il en évidence ?

Certaines de ces infractions comprennent des arrêts illégaux sur les autoroutes, un excès de vitesse, une mauvaise entrée, une violation de la discipline de voie, une conduite du mauvais côté, l’utilisation du téléphone en conduisant, une infraction aux passages pour piétons, le non-port de ceinture de sécurité, la conduite sans feu arrière ni réflecteur, un véhicule surchargé, ayant une plaque d’immatriculation de fantaisie, deux-roues circulant dans une zone réglementée.

Qu’est-ce qui sera installé sur l’autoroute Mumbai-Pune dans le cadre de l’ITMS ?

L’ITMS disposera d’un système de détection de violation de la discipline de voie à 34 emplacements différents, de systèmes de détection de vitesse moyenne à 39 emplacements différents, ainsi que de machines de pesée en mouvement pour les véhicules de transport de marchandises à toutes les entrées de l’autoroute. De plus, pour la perception des pénalités, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation sera installée à tous les postes de péage et dans toutes les caméras de détection d’infraction. À 130 emplacements, il y aura également d’autres CCTV pour la surveillance générale ainsi que la détection des entrées à contresens. Un système de surveillance météorologique a également été proposé dans le plan, qui sera installé à 11 endroits en plus des panneaux d’affichage à messages variables à 23 endroits différents. Outre les fourgons de surveillance mobiles de haute technologie installés avec des pistolets rapides, des caméras et des machines e-challan, il y aura également une installation du système de suivi des véhicules dans tous les véhicules d’urgence existants, près de 36, y compris des fourgons de remorquage, des grues, des ambulances, etc.

