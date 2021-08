L’autre “coéquipier” de Hamilton est un joker clé pour une course potentiellement sauvage · .

Fraîchement sorti d’un sursis de quatre semaines de course, le paddock de F1 pourrait être pardonné d’espérer une course typique et simple pour les ramener dans le rythme avant la seconde moitié de ce qui est toujours prévu pour être le calendrier le plus peuplé du sport.

Au lieu de cela, le microclimat notoire autour du circuit de Spa-Francorchamps a conspiré contre les dix équipes et les 20 pilotes pour leur présenter ce qui semble être l’un des dimanches les plus difficiles qu’ils subiront probablement tout au long de 2021.

Bien qu’il y ait déjà beaucoup d’intrigues avant le Grand Prix de Belgique tel qu’il est, les plus de 80% de chances de pluie sur le circuit pour l’heure de départ locale de 15h pourraient s’avérer un joker majeur qui mènera à un après-midi chaotique pour le terrain.

A l’extrémité de la grille, Max Verstappen s’est donné les meilleures chances de renverser la vapeur au championnat en décrochant la pole position. Après avoir marqué seulement cinq points lors des deux dernières manches et être plus rapide que son rival Lewis Hamilton au cours des deux premières journées de ce week-end, Verstappen sait qu’il a le pouvoir et l’opportunité de se diriger vers son premier grand prix à domicile le week-end prochain avec la tête du championnat. encore une fois.

Le pilote à ses côtés, cependant, est probablement l’un des éléments les plus curieux de la course, surtout si la pluie tombe comme prévu.

Russell jouera-t-il le rôle de perturbateur pour Mercedes ? Parti d’une remarquable seconde sur la grille, George Russell est peut-être un pilote Williams, mais Mercedes sera très heureux de l’avoir à portée de Verstappen au départ de la course. Après son tristement célèbre accident avec Valtteri Bottas à Imola en avril et une conversation plutôt inconfortable avec Toto Wolff, Russell a déclaré qu’il s’était rendu compte que même s’il ne partageait pas la même voiture que les pilotes d’usine Mercedes, il devait les traiter avec plus de prudence sur le circuit. .

“Lewis et Valtteri sont en quelque sorte des coéquipiers pour moi”, avait déclaré Russell après avoir réfléchi à son accident à Imola. “Je suis dans cette position à cause de Mercedes.”

Le désir de Russell d’obtenir un bon résultat pour son équipe actuelle est indéniable et il pourrait très bien attaquer Verstappen au départ si l’écart est là pour être pris, mais avec la tête du championnat de Hamilton et Mercedes vulnérable à Verstappen et Red Bull, c’est aussi probable que Russell ne voudra pas trop retarder Hamilton s’il devait quitter La Source devant l’actuel leader du championnat.

Le revers de la médaille pour Mercedes est que leur deuxième pilote, Bottas, part d’une modeste 13e place sur la grille – en raison d’une trop forte baisse de température de ses pneus intermédiaires lors de son dernier run en Q3, aggravé par une pénalité de cinq places sur la grille pour son freinage raté à Budapest.

Garder les pneus pluie dans la fenêtre sera vital. Malgré un départ en profondeur dans le peloton, Bottas vise toujours un top trois grâce à une solution de faible appui pour le week-end qui devrait lui permettre de prendre les devants pendant la course.

“Nous devrions avoir un avantage sur la plupart des voitures en ligne droite”, déclare Bottas. “J’espère qu’à un moment donné demain ce sera sec et cela aidera à dépasser.”

Bottas pourrait bien démarrer près d’un autre pilote hors de position, Lando Norris. En fonction des réparations nécessaires à la McLaren de Norris dans la nuit après sa fin de qualification dans le mur de pneus Raidillon, Norris pourrait bien perdre cinq places sur la grille pour s’aligner 14e, juste devant Bottas. C’est s’il n’a besoin que d’un changement de boîte de vitesses, et pas de réparations plus drastiques sur sa McLaren.

Norris ayant sans doute été aussi doué pour extraire le maximum de sa voiture cette saison que n’importe qui sur la grille, nous pouvons nous attendre à voir la McLaren orange se frayer un chemin dans le peloton, quelles que soient les conditions. Et si Norris était obligé de partir de la voie des stands, il aurait au moins l’avantage d’ajuster les niveaux d’aile pour s’adapter au mieux aux conditions que Spa pourrait apporter pour le début de la course.

Mais en supposant que la course nécessite l’utilisation de pneus pluie à un moment donné, le facteur le plus critique pour tous les pilotes sera de garder les pneus Pirelli capricieux pour pluie et intermédiaires dans la fenêtre de fonctionnement notoirement étroite. Bottas et Hamilton ont démontré les difficultés causées par le fait de ne pas générer suffisamment d’énergie dans les pneus en Q3, tandis que Fernando Alonso a imputé sa sortie en Q2 à la surchauffe de ses inters après s’être précipité pour atteindre la ligne de chronométrage pour entamer son dernier tour avant le drapeau à damier.

Comme les conditions de piste peuvent changer constamment à divers virages du circuit de Spa, il existe un risque évident que les voitures de sécurité, les voitures de sécurité virtuelles et même les arrêts et redémarrages au drapeau rouge jettent potentiellement toute stratégie par la fenêtre et signifie que les pilotes et les équipes devront simplement réagir.

Red Bull a misé sur un avantage potentiel en matière de pneus. « Nous savons ce que nous ferons s’il s’agit d’une course sèche », déclare le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski. « C’est une stratégie assez simple et claire si c’est une course sèche.

Mais samedi soir, les prévisions météorologiques officielles de la FIA indiquaient que le risque de pluie pour la course était supérieur à 80%.

« S’il s’agit d’une course sur sol mouillé et sec… tout est dans l’air », a poursuivi Budkowski. « On peut faire toute une course sur un inter s’il est mouillé, mais s’il sèche, ils partent très vite. Cela pourrait donc être une course assez intéressante demain si les conditions sont humides-séchant-humide-séchant.

Quelle équipe peut détenir un avantage dans des conditions mixtes ? Taureau rouge.

« Les deux pilotes ont réussi à conserver un jeu d’inters, a révélé Christian Horner sur Sky après les qualifications lors d’une nouvelle averse. « Je pense que nous sommes la seule équipe dans le top 10 à avoir ça. Donc si c’est comme ça – plus de conditions « estivales » – demain, alors au moins nous avons quelque chose dans notre manche.

Citations : Dieter Rencken

Temps de qualification au complet

A toi

Verstappen reprendra-t-il la tête du championnat à Hamilton ? Pourrions-nous voir un autre gagnant de choc? Et que peuvent sauver Bottas et Norris de leurs positions de départ compromises ?

Partagez votre opinion sur le Grand Prix de Belgique dans les commentaires.

